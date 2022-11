Ciudadanos de Gómez Palacio se unen a la marcha del INE

GÓMEZ PALACIO Dgo. (OEM).-Sociedad civil de la Laguna se unió a la manifestación pacifica en defensa del Instituto Nacional Electoral, se tuvo concentración en tres puntos, las oficinas del INE, el monumento a los Niños Héroes y en el centro de tramites de credenciales de elector.

Debido a que la decisión para unirse a las voces en defensa del INE y a su vez la democracia en el país, fue de último momento, de ahí que solamente hicieron concentraciones en tres puntos de la ciudad, el de mayor asistencia fue en las propias instalaciones del instituto ubicadas en avenida Allende y calle Constitución en el centro de la ciudad, aunque estimaron que asistieron cerca de 500 entre los tres sitios.

Con una manta con la leyenda de “El INE no se toca” y una que otra pancarta diciendo “el INE no se toca, yo lo defiendo”, los manifestantes estuvieron por unos minutos afuera del INE, para exigir que esta institución no sea tocado en ninguno de sus renglones y que siga siendo autónoma ya es una de las pocas que han dado democracia y hay que seguirla defendiendo de todas las propuestas que está haciendo el gobierno federal.

Pidieron que el INE siga operando igual como hasta ahora lo está haciendo, por lo que también piden a los diputados federales que defiendan al instituto.

Queremos que se respete el INE, ya que es ciudadano y es inadecuado que un gobierno en pleno uso de su poder quiera hacer modificaciones a este instituto, los diputados federales deben escuchar la voz del pueblo, incluso dijeron que buscaran un diálogo con diputados federales de la región para abordar el tema lo antes posible.