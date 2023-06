Comerciantes de Francisco I. Madero solicitan recolección de basura adecuada

FRANCISCO I. MADERO Pánuco de Coronado Dgo. (OEM). -Comerciantes de la zona centro de esta cabecera municipal, solicitaron hacer pública su queja sobre lo que llamaron falta de atención a la recolección de basura, puesto que por esa falta de atención en ciertos momentos del día la plaza principal luce llena de basura, dando a dicho lugar público una pésima imagen de higiene.

Detallaron los comerciantes entrevistados, que ya han buscando en repetidas ocasiones al encargado de servicios públicos, "pero parece que hasta se molesta por las opiniones o sugerencias que se les dan, lo que hace ver una falta total de responsabilidad y ganas de servicio a la ciudadanía".

Comentaron que se le ha pedido que tengan lugares o puntos específicos para recoger la basura, o puntos estratégicos, pero no atienen el llamado, haciendo que muchos de los comerciantes salgan a dejar su basura a los pequeños contenedores que están en la plaza, "los vehículos que recolectan la basura ya no pasan por ese lugar, y con los perros callejeros se hace un regadero de basura que le quita la belleza arquitectónica que tiene la plaza principal".

Algunos de los comerciantes, aseguran que personas que de pasada visitan sus establecientes, les han hecho el cometario sobre lo que pasa en la plaza, porque muchos años han pasado y siempre la han visto bonita, limpia, pero ahora se dicen extrañados por la basura que se ve en las esquinas, porque solo la barren y limpian por las mañanas pero de las 12 del mediodía en adelante empieza a lucir sucia, descuidada, y eso no se había visto en esta cabecera municipal.

Detallaron que en ningún momento buscaban con esta publicación, el perjudicar o hacer quedar mal a la autoridad, pero si se dijeron esperanzados que el alcalde Rogelio Flores, quien también es comerciante, volteara a ver a sus funcionarios públicos, quienes no escuchan a la gente, quienes no ven o no quieren reconocer que tienen errores, y si no lo hacen, difícilmente van a corregir lo que este mal, y poco a poco ira quedando peor el orgullo de todos los maderences, su plaza principal.

Finalizaron reiterando su compromiso de poder colaborar en la manera de sus posibilidades con la autoridad municipal, porque reconocieron que el trabajo se debe de hacer entre todos, si se quiere tener un municipio bonito y ordenado, "todos debemos de colaborar pero si es necesario que el alcalde se de cuenta que algunos de sus funcionarios no están atendiendo sus responsabilidad, les esta faltando mas compromiso y humildad, abrir los ojos y oídos a los cometarios sanos, a la critica constructiva, ahorita ya no hay política, ahorita debe de haber atención a la ciudadanía".