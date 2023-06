GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- Madres de familia denunciaron ante la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED) y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal, a una maestra del jardín de niños “Francisco Gabilondo Soler”, quien presuntamente agrede físicamente a sus alumnos, hasta este viernes 2 de junio la docente aun no había sido separada del puesto, sin embargo de 22 niños que conforman su grupo sólo acudieron siete.

Dicho kinder se ubica en el bulevar División del Norte en la colonia Miravalle de esta ciudad lagunera, donde las madres de familia informaron a la directora del plantel sobre la situación pero hasta el momento no ha hecho nada, indicaron, en tanto en la Subsecretaría de Educación les aseguraron que enviarían un psicólogo, sin embargo las madres señalaron que de no proceder las autoridades, ellas acudirán hasta la Vicefiscalía Zona 1 Laguna.

Denuncian a maestra por supuesto maltrato a niños de kinder de Gómez Palacio / Foto: Lulú Moreno | El Sol de Durango

Las mujeres aseguraron que son varios infantes los que han sido maltratados y destacaron que por tal motivo no los llevarán más a este plantel hasta que se tomen cartas en el asunto y se proceda contra la maestra que está bien identificada.

En tanto Sandra y Mirella, madres afectadas por el presunto maltrato a sus hijos, manifestaron que desde hace días sus propios niños les comentan que la maestra los maltrata y agrede, de ahí que se unieron para pedirle a la directora que tome acción "pero no hace nada, minimizó el asunto y creemos que la está protegiendo".

Ambas indicaron que sus hijos les dicen que la maestra los golpea en sus piernas, manos, que les quitan los zapatos y les pega en las plantas de los pies, por lo que, los menores se niegan a asistir a la escuela por temor a la docente.

Imagen ilustrativa | Denuncian a maestra por supuesto maltrato a niños de kinder de Gómez Palacio, Durango / Foto: archivo | OEM

Mencionaron que poco a poco se han sumando más madres de niños del mismo salón de clases en el que sus hijos probablemente son agredidos, ya van alrededor de 10 quienes ya no están acudiendo a clases debido a que la maestra sigue y no se hace nada.

También señalaron que ya tienen aproximadamente un mes y medio en que se detectaron tales anomalías, incluso para el festejo del Día del Niño hubo resistencia de algunos infantes por asistir al plantel donde fueron homenajeados.

Imagen ilustrativa | Denuncian a maestra por supuesto maltrato a niños de kinder de Gómez Palacio, Durango / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

A falta de acción por parte de la directora las madres de familia decidieron interponer la denuncia ante el DIF Municipal donde las atendió directamente Lenia Gabriela Prado Chavarret, delegada de la Procuraduría de Niñas, Niños Adolescentes de DIF Gómez Palacio y finalmente se les canalizó al área jurídica y se apoya con psicólogos para hacer una valoración a los niños afectados.









Subsecretaría de Educación en la Laguna investiga el caso

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- “Tenemos conocimiento de las denuncias de padres de familia contra una maestra que presuntamente realiza maltrato en el jardín de niños Francisco Gabilondo Soler, estamos trabajando en el tema y en este mismo día, seguramente se va a resolver”, informó Fernando Ulises Adame de León, subsecretario de Educación en la Laguna.

El funcionario educativo reconoció que el maltrato infantil es un tema sumamente delicado, “no lo niego, pero tenemos varios temas tratando en este momento y estamos buscando la manera para darle una resolución, de ahí que personal de la Subsecretaría de Educación ya acudió al kínder Gabilondo Soler para poder una solución de inmediato y buscar la manera de que ya no se vuelva a presentar en ningún plantel educativo”.

Denuncian a maestra por supuesto maltrato a niños de kinder de Gómez Palacio / Foto: Lulú Moreno | El Sol de Durango

Mientras que respecto a si ya se separó a la docente del jardín de niños el funcionario dijo que aún no ya que se requiere de un proceso, "no es tan sencillo porque hay ciertos derechos, hay sindicatos, pero maltratar a un niño implica un proceso más delicado, no es un tema legalmente posible, porque maltratar al infante de acuerdo a los derechos que tienen y que son fundamentales y muy válidos, hay ciertas áreas jurídicas que tienen que actuar y nosotros tenemos que navegar entre el tema de los derechos de unos y de otros”.

Adame de León dijo, “no se ha detenido la investigación, sólo que se desencadenó de forma muy rápida, pero las decisiones que se toman en forma oficial son muy fuertes y duran que pueden vulnerar algún derecho de otro tipo”.

Imagen ilustrativa | Denuncian a maestra por supuesto maltrato a niños de kinder de Gómez Palacio / Foto: Cuartoscuro

Pero resaltó que el derecho fundamental es el de los niños, "tenemos como premisa, educamos, los tratamos bien y los hacemos hombres y mujeres de bien y hay que tener vocación, pues el magisterio no sólo es una profesión, sino también una vocación”.

Pero por otro lado, está la contraparte que asegura que no es cierto y que los derechos laborales y demás, de ahí que son cosas que no se pueden obviar, pues hay más de una versión y se están tomando todas, dijo Adame de León.

El funcionario dijo que la SEED no confirmado o desmentido el maltrato infantil ya que se requiere respetar el proceso, además que existe la presencia de otra instancia, "de ahí que vamos a coadyuvar en el tema, estamos haciendo el proceso de investigación para no vulnerar los derechos de nadie, tenemos que ponderar las cosas y actuar conforme a los protocolos nuestros, de ahí que eso nos tiene un poco detenido, pero ya se va a resolver".

Finalmente Adame de León justificó que no se puede suspender a la maestra, ya que de hacerlo sin tener los resultados de la investigación, debido a que si se suspende por tres días o aunque sea por media hora, sin tener los elementos, la lastima, nos estamos apegando al reglamento y hoy vamos a tener una solución.