Continúa sin control la fuga de aguas negras en Guadalupe Victoria

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). –A pesar de que desde hace meses los habitantes del fraccionamiento San Elena de esta cabecera, han estado pidiendo a las autoridades municipales la reparación de la red de drenaje, el departamento de SIDEAPAS y Obras públicas municipales pareciera no escuchar la gravedad del caso, pues el tiradero de aguas negras continua sin ningún control.

Foto: Marco Robles | El Sol de Durango

Han sido muchas las personas que acuden al panteón municipal y buscan esta corresponsalía para demandar públicamente los pestilentes olores y la fuerte contaminación que se tiene a los alrededores del campo santo, esto causado por meses del tiradero de aguas negras de dicho fraccionamiento, incluso ya en la parte posterior del panteón es difícil circular en automóvil porque se pueden quedar atascados en el lodo causado por las aguas señaladas, pero las autoridades, dicen los quejosos, parece no darse cuenta o no les importa lo que viva la ciudadanía.

En repetidas ocasiones se le ha cuestionado al director de sistema de agua y drenajes Alfredo Molina González, al respecto, pero asegura que como es un fraccionamiento que no está entregado no le corresponde a ellos solucionar el problema, pero los habitantes de Santa Elena, señalan en tono molesto que no está entregando, pero si tienen años pagando el predial y todo tipo de impuestos que les cobran, de ahí que si se pagan impuestos se tiene derecho a la atención urbana de la administración.

Los vecinos mostraron como los olores dentro del área del fraccionamiento son insoportables, así como también el grave riesgo de contraer enfermedades respiratorias, ya que viven teniendo las aguas negras a las afueras de sus casas sin que autoridad municipal alguna los atienda, al contrario, se busca al encargado del sistema Alfredo Molina, y molesto señala que no es su responsabilidad, pero que buscaran la manera de atenderlos, pero de esto ya hace varios meses y la contaminación continua corriendo como vil arrollo a espaldas del panteón municipal sin la más mínima precaución de las autoridades.