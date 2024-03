Continúan sin identificar restos de los 189 cuerpos por exhumaciones

Gómez Palacio, Durango (OEM).- De las últimas exhumaciones que se desarrollaron en los panteones de Gómez y Lerdo, de 189 cuerpos se podrían tener los primeros resultados para el próximo mes de junio, esto último se dio a conocer durante la reunión que sostuvo la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y los colectivos como Grupo VIDA.

Te puede interesar: Hay 197 cuerpos exhumados en la Laguna todavía sin identificar

Este jueves se desarrolló una reunión importante donde se dieron a conocer la dinámica en la que se estará llevando a cabo la agenda de este año 2024, donde además, se compartió los nuevos proyectos en los que es clave la Laguna para que se concreten.

Se dio a conocer que se estarán dando seguimientos a temas pendientes como gestorías, agenda de búsquedas en campo y sería para el mes de junio cuando se den a conocer los resultados de las exhumaciones realizadas.

Aún no se identifican a los restos de 189 cuerpos por exhumaciones: Carlos Burciaga / Foto: Sofy Ramírez | El Sol de La Laguna

Carlos Burciaga, titular de la Comisión Estatal de Búsqueda del Estado de Durango, informó que para el tema de las pesquisas se debe tener un sumo cuidado, “porque no en todos los predios se pueden hacer búsquedas, hay predios particulares que ustedes lo saben que el procedimiento para poder ingresar a un predio en estas características es distinto, tanto el trámite como el proceso que tenemos que llevar a cabo”, añadió.

Reiteró que no hasta el momento no hay resultados ni avances en cuanto a la identificación de los restos que se exhumaron donde participó el Centro Regional de Identificación Humana de Saltillo, Coahuila (CRIH), “aún no, yo me comuniqué con ellos hace una semana hará unos diez días platicando el tema pendiente y aún nos dicen que está proceso el tema de identificación de los 189 cuerpos que exhumamos tanto del panteón de Gómez Palacio como el de Lerdo, Durango; esperemos que próximos meses”, añadió.

Aún no se identifican a los restos de 189 cuerpos por exhumaciones: Carlos Burciaga / Foto: Sofy Ramírez | El Sol de La Laguna

Aseguró que se dará un puntual seguimiento en lo que tiene que ver con el plan de exhumaciones a cargo de las diversas instancias acompañados por los integrantes de Grupo VIDA.

“Si, nosotros hemos estado insistentes en el seguimiento de las exhumaciones, sin embargo en este proceso por ser un término prácticamente de administración federal los conceptos no nos los están acreditando quizás sea un tema que dejemos para el año entrante, sin que sea un tema que con este presupuesto tendremos que darle al trabajo que ya hemos realizado”, indicó.