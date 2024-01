Hay 197 cuerpos exhumados en la Laguna todavía sin identificar

Gómez Palacio, Durango (OEM).- Derivado de los trabajos de exhumaciones más recientes en dos panteones; en La Rosa de Gómez Palacio y Panteón Municipal de Lerdo, aún no hay resultados por parte del Centro Regional de Identificación Humana (CRIH) de Saltillo, Coahuila; son 197 cuerpos que no han podido ser identificados y enviados a la fosa común.

Ma Guadalupe Delgado, integrante de Grupo Vida relató que es necesario que continúen los trabajos de exhumaciones y que ahora todo recae en el CRIH para que ya haya resultaos concretos sobre estas acciones.

En contexto, fueron 20 días en los que se llevaron a cabo las exhumaciones en los cementerios ya mencionados, del lado de Gómez Palacio se exhumaron 186 cuerpos y en Lerdo 11.

Hay 197 cuerpos exhumados todavía sin identificar / Foto: Sofy Ramírez | El Sol de La Laguna

Silvia Ortiz, quien coordina a este colectivos de personas que buscan a sus familiares desaparecidos, dio a conocer que confían en poder reunirse con el Gobernador del Estado de Durango para que se de la continuidad y se avance.

“Hay muchas búsquedas que faltan y que no se han realizado, y que estamos esperando, de carpetas específicas, pero aparte hay otras búsquedas que se tienen que realizar, la última en Horizonte en Tlahualilo, Durango”, añadió.

“Hablé con la licenciada Yezka Garza, responsable del Centro Regional de Identificación Humana, y me dice, Silvia no hemos terminado, que ya iban a empezar con pláticas con el Gobierno de Durango para saber cuándo continuaban con esta parte del trabajo de exhumaciones, lo que pasa es que lo que se tenía programado hacer no se terminó, quedaron cuerpos ahí por recuperar, aparte de eso se planteó la necesidad de ver en los otros panteones que hay aquí; falta todo eso”, añadió.

Dijo que para este último trabajo es el CRIH de Saltillo quien hace primero una prospección.

Sobre la reunión que se sostendrá entre los colectivos y el Gobernador del Estado de Durango, Esteban Villegas Villarreal, el subsecretario general de Gobierno en la Región Lagunera, Raúl Meraz Ramírez, reconoció la disponibilidad del mandatario estatal para que en la brevedad se de esta reunión en base a la agenda.