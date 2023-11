Convoca INE a participar como técnico en organización electoral de junta distrital

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM).- El Instituto Nacional Electoral (INE) en el distrito federal 03, está por cerrar la convocatoria para participar como técnica o técnico en organización electoral de junta distrital, ofrece un sueldo de 12 mil pesos al mes menos impuestos, así como de nueve mil 500 respectivamente, la convocatoria se cierra este 27 de noviembre para la inscripción.

Te puede interesar: Convoca INE en distrito 03 a participar como funcionarios de mesas

Los periodos de contratación serian del primero de noviembre al 31 de diciembre de 2023 y del primero de enero al 30 de junio de 2024, esto 11 mil 250 pesos de Percepción mensual bruta, pidiendo como requisitos la educación nivel Bachillerato; conocimientos sobre el Proceso Electoral, localidades y vías de comunicación en la entidad. En su caso, lengua indígena de la región (bilingüe), manejo básico de paquetería informática, saber manejar y contar con licencia de manejo vigente.

👥 Participa como Supervisor/a o Capacitador/a Asistente Electoral en las #Elecciones2024MX📷. Inscríbete en https://t.co/iQTfzwYLuN o acude a tu junta distrital más cercana. 📷 📷 pic.twitter.com/ZBxtHJ3id1 — INE Durango (@INE_Durango) November 27, 2023

Además de tener habilidades de Organización, trabajo bajo presión, coordinación de equipos de trabajo, comunicación y persuasión, Actitudes Disponibilidad de tiempo completo incluyendo fines de semana y días festivos y actitud de servicio.

Se debe de contar con la ciudadanía mexicana y estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, estar inscrita/o en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar con fotografía vigente, o en su caso, comprobante de solicitud de inscripción o actualización al padrón electoral, no haber sido candidata/o, o representante de partido político, no desempeñar o haber desempeñado cargo o puesto en algún partido político, ni cargo alguno de elección popular en los últimos tres años, no estar inhabilitada/o para ocupar cargo o puesto público o haber sido destituida/o del Instituto, y no haber sido condenada/o por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial.

🗳Te invitamos a ser parte de las #Elecciones2024MX como observadora u observador electoral. https://t.co/w89AaqcU3A pic.twitter.com/kbXsBzxmrb — INE Durango (@INE_Durango) November 26, 2023

No ser persona servidora pública vinculada con programas sociales en el gobierno municipal, estatal o federal, ni ser persona operadora de programas sociales y actividades institucionales cualquiera que sea su denominación; no ser persona servidora de la nación o haber ostentado alguno de estos cargos al momento de realizar el presente registro para el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024.

Local Elecciones de 2024 serán un gran desafío para México: Lorenzo Córdova





No ser familiar consanguíneo o por afinidad, hasta el cuarto grado, de integrantes de vocalía de la Junta Ejecutiva o del Consejo Local o Distrital, llámense consejeras/os y representantes de partido político.

Apuntan la convocatoria del INE, que si se cumple con estos requisitos, pueden acudir a la Avenida Jimenes numero 1172 colonia Villa Jardín en Ciudad Lerdo Durango, o comunicarse al numero de teléfono 618 138 474 o a través de un correo electrónico; araceli.torres@ine.mx