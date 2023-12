Critica Gina Campuzano, abandono a la salud por parte del Gobierno Federal

Gómez Palacio, Durango (OEM).- La Diputada Federal por Durango del PAN, Gina Campuzano, ofreció una conferencia de prensa donde citó varios temas entre ellos, los recortes por parte del Gobierno federal en el tema de salud a los estados con la Reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, Aumento del peaje de la carretera Durango-Mazatlán y la Reforma con respecto al tema de salud mental.

Dijo que para el siguiente año el Gobierno Federal le recortará hasta 9 mil millones de pesos en el tema de salud, “qué es lo que está pasando, quieren volver a centralizar todo, estamos hablando de manera global que 120 mil millones de pesos a recortarse, qué está pasando con Morena, no hay fondo, no hay fideicomiso que no toquen que no lo desaparezcan que aunque nosotros tratemos y presentemos que nos informen a dónde se fueron los recursos ellos terminan diciendo que esta información se resguarda por seguridad nacional”, indicó la legisladora.

Recordó que otro de los temas es que el INSABI está en una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJN), “eliminan el Seguro Popular y crean sin ton ni son sin reglas de operación reales y o funcionó y terminó desaparecido, hubo muchos gobiernos de los estados que si pasaron su infraestructura al INSABI cosa que no pasó en Durango, todavía no entregaron los inmuebles médicos”, añadió.

Reconoció el trabajo del gobierno del estado con las caravanas de la salud que viene impulsando, el mandatario estatal, Esteban Villegas Villarreal, “el apoyo que están dando a la ciudadanía acompañado por los presidentes municipales como Leticia Herrera Ale, no lo podrían ayudar sin recursos y es algo que requiere la ciudadanía”, señaló.

La legisladora dio a conocer también que actualmente el Gobierno Federal no ha presentado un solo proyecto que tenga que ver con la salud mental, situación que al menos en el estado de Durango se han registrado a la fecha lamentablemente más de 100 suicidios en lo que va del año 2023.

“El servicio médico que brindaban los estados va a quedar totalmente inoperante los van a dejar los que firmaron sus recursos ya no los van a poder recibir, imagínense, eliminan el Seguro Popular, crean el INSABI que no funciona y que finalmente terminó dejando a 50 millones de mexicanos sin servicio de salud, 15 prácticamente en pobreza extrema, les quitan los recursos a los estados y a los municipios para que atender lo que hasta ahorita está sacando adelante al mexicano sobre todo a quienes tienen necesidad de contar con atención médica”, añadió.