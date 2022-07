David Ramos cumplirá compromisos en Guadalupe Victoria: Carmelo Fernández

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM).- El diputado local J. Carmelo Fernández Padilla aseguró que los priistas que apoyaron en la campaña pasada de David Ramos Zepeda, deben de estar tranquilos y confiados, "hay la plena confianza de que el ahora alcalde electo cumplirá los compromisos que se hicieron con los diferentes partidos", dijo.

Señaló que en las diferentes platicas que ha tenido con el perredista David Ramos, ha quedado de manifiesto cumplir los compromisos que se hicieron al inicio de dicha campaña, según la cantidad de votos que aporte cada partido, es la cantidad de personas que entrarían a trabajar a la administración, esto si se lograba el triunfo, "con la unión de los tres partidos y con los números de votos en las manos, tenemos la plena confianza de que David Cumplirá lo acordado", destacó.

En entrevista para el programa "Grilla Llanera" de esta casa editora, reconoció el legislador local que en dichas platicas lo único que ha exigido David Ramos, y es correcta su petición, es que, quien pretenda trabajar en la Presidencia debió estar presente en la campaña, "porque no sería justo que se les diera trabajo a quienes solo dijeron apoyar, pero nunca se les vio realizado algún trabajo".

Respecto a los temas y responsabilidades de la diputación local, destacó que ya está preparando una intensa agenda para realizar una gira por los municipios que comprenden el distrito 14, los cuales son San Juan de Guadalupe, Simón Bolívar, Santa Clara, Cuencamé y Peñón Blanco y Guadalupe Victoria, "pero no solo vamos a ir a visitarlos, tenemos que ir con algo, llevarles algo que les ayude a su vida cotidiana, nos están pidiendo que llevemos el tianguis de verduras económicas, y ya lo estamos preparando", recalcó.

Comentó que tras analizar la situación financiera que vive el estado de Durango, no será nada fácil para el ahora gobernador electo Esteban Villegas, cumplir las promesas que se hicieron en campaña, pero si contará con el total respaldo del Congreso del Estado para coadyuvar en lo que se necesario, y con ello lograr que se puedan cumplir los compromisos que se hicieron en campaña.

Finalmente consideró que al actual gobierno del estado de José Aispuro Torres, le faltó haber informado a la ciudadanía puntualmente de todos los recortes que sufrió, mismos que ahora tienen al gobierno en baca rota, "pero estos también no se los ha entregado la federación al Estado, y por llevar una fiesta en paz con el ejecutivo federal, se callan y hacer ver que tienen un desorden financiero, y la realidad es lo que no les ha aportado puntualmente el gobierno de la republica lo que corresponde, o simplemente hacen recortes como el de los 550 millones de este mes, y si ese dinero no llega al Estado, no hay con que cumplir los compromisos que se tienen", puntualizó.