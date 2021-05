Delegados ejidales denuncian elección "fraudulenta" en Unión de Ejidos de Canatlán

CANATLÁN, Dgo. (OEM).- Autoridades ejidales y delegados a la Unión de Ejidos "Manuel Jiménez Gallegos", manifestaron por el cierre de puertas que les impidió ingresar a la asamblea donde presuntamente se reeligió al presidente Timoteo Estrada Martínez la tarde del martes.

Un grupo aproximado de 30 personas quedó sin poder ingresar a las instalaciones de la organización campesina, lo que causó molestia por lo que consideraron un atropello, una acción injustificada y fuera de la ley, como lo expresó el ex comisariado ejidal Ángel García Reyes.

!Haremos todo lo posible por anular este evento de votación, las irregularidades están a la vista, es un atropello que el presidente de la Unión de Ejidos se reelija cuando no tiene el apoyo de los delegados, sin dar la oportunidad que se manifiesten, destacó. No permitir la entrada de los nuevos delegados y hacer la reelección con delegados que ya no están vigentes!", aseveró.

Presidentes de comisariado ejidal como Álvaro Vizárraga Ortiz, Juan Quezada Soto y Efraín Medina, así como representantes de los núcleos agrarios Benjamín Aranda, La Sauceda y Medina, respectivamente, manifestaron su inconformidad por el cierre de la puerta de las instalaciones de la Unión de Ejidos y el impedimento a participar en la asamblea, donde señalaron que irregularmente se reeligió Timoteo Estrada Martínez.

La postura adoptada por quién fuera el dirigente de la unión de ejidos "Manuel Jiménez Gallegos" dejó mucho que decir de quien dirigió el periodo 2018- 2021, dijo Álvaro, al destacar que Timoteo hizo un enredo desmedido hiriendo susceptibilidades y distinguiendo su hambre desmedida por seguir acabando esta unión propiedad de los 14 ejidos que la sustentan, pero que se administra muy mal, puntualizó.

Agregó que "no es posible que un supuesto mentor ejerza prácticas de vándalos al cerrar la puerta a los delegados de los ejidos que enviaron a participar en esta contienda; no es propio de Juan Manuel González, del consejo de vigilancia saliente, el comportamiento como si fuese un despiadado animal salvaje que cuida el territorio de su gremio, claro que es comprensible pues su grado académico es de un perfil bajo que en ningún momento le justifica, el actuar y distingue a los hijos de Timoteo como encarnizados para maltratar a nuestros compañeros con el nombramiento de delegados", señaló Vizárraga Ortiz.

"En este sentido nuestra queja debe llegar hasta un tribunal agrario ante la procuración de justicia competente y si es posible hasta la pantalla grande que evidencie este sin medido acto deshonestos y corrupto de un hombre sin precedente ni principio alguno en lo que el valor de la humanística se refiere", aseveró.

También mostró su inconformidad Rafael González de la Rosa, ejidatario de Bruno Martínez, al expresar que para una renovación deben de elegirse los cuatro delegados en cada uno de los 14 ejidos que integran la Unión de Ejidos "Manuel Jiménez Gallegos", lo cual no se hizo señalaron.