Se enfrentan habitantes de Cuauhtémoc con la alcaldesa de Cuencamé

CUAUHTÉMOC Cuencamé Dgo. (OEM).- En una acalorada discusión, ciudadanos, en su mayoría mujeres originarias de esta localidad, se enfrentaron con la presidenta municipal Elizabeth Sotelo Ochoa, a quien le reclamaron que fue necesario que el pueblo acudieran a pedir ayuda a la ciudad de Durango, para que ella como presidenta se dignara a visitarlos y escuchar sus demandas y el grave problema que tienen de la falta de agua desde hace cuatro meses.

Con las voces en tonos altos y molestas, las mujeres que pidieron a la presidenta municipal que no fuera a querer colgarse la medalla de que ya había solucionado el problema de la falta de agua, "en cuatro meses se burlaron de nosotros nunca nos escucharon y nos voltearon a ver, hasta ahora que nosotros como pueblo acudimos a Durango, viene usted a decir que ya soluciono, cuando eso es una mentira, solucionamos nosotros, el pueblo”, le gritaron.

La discusión entre los ciudadanos y la alcaldesa subió de tono, al grado que Sotelo Ochoa también levantó la voz para exigir que no le faltaran la respeto, asi mismo, indicó que ella no iba presionada por nadie y su único objetivo era solucionar el problema, e incluso reconoció que no sabía que el pueblo de Cuauhtémoc no tenía agua.

Además la tacharon de insensible, ya que en esta comunidad hay muchos niños, adultos mayores, personas enfermas y gente de bajos recursos sin la posibilidad de comprar pipas con agua, “y ustedes como autoridades no sabían que no teníamos agua, que tenemos enfermedades, que ya es imposible soportar esta situación, y hasta ahora vienen a decir que ya trabajan en la solución, cuando no es así, solucionamos nosotros, el pueblo unido, porque ustedes ni siquiera nos ayudaron para pagar el transporte para ir a Durango”, le gritaron.

Las manifestantes también expusieron otra serie de reclamos y problemas que tiene la comunidad, pero la presidenta municipal dijo que esos problemas no los había creado ella o su administración, a lo que las mujeres, molestas, le recalcaron que como autoridades sí es su responsabilidad solucionar los problemas del pueblo sin importar quienes eran los culpables.

Luis Aguilar, uno de los promotores y manifestantes, originario de esta comunidad, agradeció a través de las redes sociales al gobernador Esteban Villegas por la pronta respuesta y solución a su problema, reconociendo que al momento de plantearle el tema y la problemática al mandatario estatal, inmediatamente hizo lo necesario para que el pueblo de Cuauhtémoc tuviera agua, “fueron cuatro meses donde los encargados del agua en el pueblo, y la CFE, se estuvieron echado la bolita uno a otro y no daban solución, afectando a cerca de tres mil familias”, dijo.