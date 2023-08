SUR DE CUENCAMÉ DGO. (OEM).- Diferentes actores políticos de comunidades como Emiliano Zapata, Cuauhtémoc, Ramon Corona, Ignacio López Rayo y Pedro Vélez, por mencionar algunas, buscan que el Congreso del Estado autorice la creación de un nuevo municipio, o bien, que sean adheridos al municipio de Guadalupe Victoria pero ya no depender de Cuencamé, señalaron.

Te puede interesar: Continúa escases de agua potable en domicilios de Cuencamé

En entrevista para El Sol de Durango, aseguraron que en este último año se han sentido completamente abandonados por las autoridades municipales, algo que ya no había sido tan marcado, pero en este año el abandono ha sido tan grande que nuevamente reviven la intención que ya se había manejado años atrás, buscar la creación de un nuevo municipio, pues la región sur de Cuencamé es la que más aportaciones hace al municipio en impuestos y es la que se encuentra más retirada y abandonada.

Habitantes proponen crear un municipio independiente a Cuencamé / Foto: Marco Robles | El Sol de Durango

Comentaron que, para poder acudir a su cabecera municipal recorren muchos kilómetros e incluso atraviesan otros municipios como Guadalupe Victoria o Miguel Auza del estado de Zacatecas, "y a veces nos damos las vueltas en vano, pues no resuelven nada y seguimos en el total abandono", indicaron.

Asimismo, reconocieron que algunos de los actores o promotores que buscan construir un nuevo municipio o ser adheridos a Guadalupe Victoria, ya se han acercado con el alcalde David Ramos Zepeda y con diputados locales.

Imagen ilustrativa | Habitantes proponen crear un municipio independiente a Cuencamé / Foto: archivo | El Sol de Durango

Por su parte el alcalde David Ramos Zepeda, reconoció que algunas personas se han acercado con él para dialogar sobre el tema y aseguró, les ha manifestado su total respeto, además de invitarlos a dialogar con su alcaldesa para que resuelva sus problemáticas, "pero si no quieren hacer ese diálogo el camino es con el diputado de su distrito, pues ese es un tema del Congreso del Estado", por ello se dijo respetuoso de cada autonomía municipal.

En tanto el diputado local del distrito 14 , J. Carmen Fernández Padilla, comentó que no se han acercado con él para discutir el tema, pero si recordó que hace años ya había una organización muy movida que buscaba independizar esta zona de Cuencamé para crear un nuevo municipio, “conmigo no se han acercado, no me han dicho nada al respecto, pero si se acercan, y piden que los representemos en el congreso, con gusto los atendemos, y subimos el tema a la tribuna del congreso del Estado”, aseguró el diputado.