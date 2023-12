Denuncian servidores públicos de Guadalupe Victoria acoso laboral

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). -Empleados del gobierno federal destinados al distrito 03 con cabecera en este municipio, mismo que se les conoce como “Servidores de la Nación”, están pidiendo a sus autoridades superiores, detener el trato despótico y grosero del que son objeto, así como al mal manejo de los recursos que deben de ser destinados para brindar un mejor servicio a la ciudadanía, y no para beneficio de una coordinadora de estos servidores.

En un largo y específico escrito que los servidores de la nación entregaron a esta corresponsalía, explican detalladamente como han sido tratados, e incluso, piden ser atendidos psicológicamente por especialistas ante el trato del que son objeto en su área laboral.

El escrito inicia señalando, que los que suscriben Servidores de la Nación de la Región 03 Adscritos al Municipio de Guadalupe Victoria estado de Durango, "solicitamos ayuda psicológica, moral y legal de manera urgente, ya que sufrimos de Acoso Laboral hacia nuestra persona".

Desde hace algunos meses a la fecha en nuestro municipio se vienen suscitando temas de corrupción y tratos muy indignos hacia los suscritos por parte de Perla Paola Breceda Rodríguez, quien tiene el cargo de coordinadora municipal en la Secretaria de Bienestar en el Municipio de Guadalupe Victoria, quien hace algunos meses le asignan un vehículo oficial de Gobierno de México, y es ahí cuando comienzan las burlas, los malos tratos y la forma tan denigrante en la que nos presume de forma verbal que ella ya no es servidor de la Nación, que ella ya tiene un puesto mayor que el de nosotros incluso con un sueldo al triple que al nuestro.

Recalcando, que el vehículo en su poder, es destinado no al Municipio, sino a su persona, que no nos equivoquemos, los recursos materiales como en este caso es Vehículos oficiales con los que cuenta la Delegación de Bienestar, consideramos que son para actividades propias de la operatividad y no para ser usados de manera personal como acudir al super y al gimnasio, o llevar a familiares a recibir atención médica como se viene haciendo en lugar de eficientar los recursos como combustibles, tal como lo manifiesta nuestro señor Presidente de la Republica: “Este año tiene que ser destinado a seguir fortaleciendo la política de austeridad republicana; no a la corrupción y no a los lujos en el Gobierno”.

Apunta el escrito, que para evitar más problemas entre compañeros decidimos enviar escrito dirigido a la Arq. Eliza Isabel Vázquez Directora Regional con copia al Lic. Jesús Iván Ramírez Maldonado, Delegado de programas para el Bienestar en el Estado de Durango, manifestando la situación que se vivía de malos tratos en nuestro municipio.

"Pedíamos al Señor Delegado que no queríamos más como coordinadora a la Perla Paola ,porque como personas merecemos un trato digno, y un trato respetuoso, a lo cual acudimos también personalmente a Delegación siendo atendidos por Jesús Iván Ramírez, que en ningún momento solicitábamos se le despidiera a Perla Paola, simplemente que no queríamos que nos siguiera coordinando, pero no hubo respuesta favorable del todo".

A pesar de ser la mayoría, o sea nueve contra cuatro, quienes no la queremos y sin importar que le mostramos algunas pruebas de los malos manejos que se estaban haciendo en nuestro municipio, y el uso inapropiado que hace de la unidad Automotriz a quien "según le han encomendado otras actividades, por eso el destinarle un vehículo a su persona, convirtiéndose en un vehículo oficial familiar abusando del poder".