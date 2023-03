ORIZABA, Poanas Dgo. (OEM).- Cumpliendo con una devoción de más de cuatro décadas, doña Herminia Uzárraga viuda de Barrón acudió como cada año a esta comunidad de Poanas, originaria de Nombre de Dios, quien tiene 85 años de edad, acude cada año para rendir culto a la imagen de El Señor de la Columna, misma que celebran los fieles católicos por ya más de cien años cada 3 de marzo.

Te puede interesar: Realizan novenario por celebración del Divino Pastor en La Sauceda

En entrevista para El Sol de Durango, la señora aseguró que desde que conoció esta imagen se enamoró de la representación, ya que a través de ella Dios mismo le ha concedido muchos favores, siendo el primero de ellos el poder concebir a su primer hijo.

Imagen ilustrativa | Desde hace 40 años mujer visita a El Señor de la Columna en Poanas / Foto: Martín García | El Sol de Durango

“Le pedí tanto al Señor de la Columna ese milagro que, al conocerlo por medio de mi esposo, Él me hizo el milagro, para después procrear 8 hijos, dos de ellas gemelas; hoy solo me quedan dos, a quienes no veo desde hace ya 30 años, pero ya se las encomendé a Él y le digo que, si es su voluntad, pueda volver a verlas algún día; mientras tanto y Dios me de salud estaré viniendo a verlo hasta este santo lugar”, compartió.

La leyenda de El Señor de la Columna señala que en la entonces Hacienda de la Inmaculada Concepción llegaron unos arrieros a hospedarse a la casa grande y dejaron una caja encargada, prometiendo que volverían por ella, sin embargo nunca lo hicieron, por lo que la señora encargada de la hacienda guardó dicha caja y un día que tenía que ir al templo y no encontraba su rebozo, buscándolo por todas partes percibió un olor a flores que provenía de la caja que habían dejado los arrieros, la abrió y encontró su rebozo y una imagen de un nazareno grande con una nota que decía; “yo soy el Señor de la Columna y vengo destinado a esta comunidad”, desde ahí comenzó la celebración de este santo en esta comunidad.