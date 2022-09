Deuda actual de Durango, la más grande en su historia: Esteban Villegas

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- “No vamos a andar llorando por todos los rincones de cómo nos dejaron el estado de Durango, nada más le voy a explicar al pueblo cómo recibimos el gobierno, sólo para que conozcan y que entre todos entendamos cuál es el reto que tenemos durante estos próximos seis años”, afirmó el gobernador Esteban Villegas Villarreal, quien recalcó que la deuda actual de Durango es la más grande que ha tenido en toda la historia.

Agregó que no sólo se trata de un tema de finanzas, sino que también las instalaciones las dejaron hechas pedazos, "por ejemplo el museo Bebeleche que se supone nadie entró por la pandemia, parece ser que lo destruyeron adrede, es un cochinero, encontramos en la basura un cuadro, ¡pintura al óleo!, lo cual no podíamos creer”, señaló.

Villegas afirmó que la crisis financiera heredada por la administración anterior se podrá resarcir y estabilizar luego de dos años más, una vez obtenido el soporte para cristalizar proyectos importantes, “pero estamos en el peor momento en la historia de Durango, nunca había pasado lo que estaba pasando hoy, nunca se le debía a los municipios en participaciones, nunca se le debía a los maestros”, dijo.

Respecto al destino de los 200 millones de pesos en participaciones que se les adeudan a los municipios de Gómez Palacio y Lerdo, Villegas Villarreal dijo “primero debo decir que el Gobierno federal no debe nada, no sé si con José Aispuro Torres, hayan tenido algún acuerdo que no se haya dado, pero el Gobierno federal no le debe ni un solo peso a Durango”.

Cabe mencionar que antes de concluir su mandato, el exgobernador declaró que la federación le debía mil 300 millones de pesos en participaciones.

Es por ello que se tiene dos equipos trabajando, el primero que se está ocupando única y exclusivamente para tratar el tema financiero en la capital del país, el cual deberá darle la estabilidad que requiere Durango, y el otro equipo será el operativo, el cual deberá dar el aporte para realizar los proyectos que la Comarca Lagunera y el estado necesitan.

Sin embargo comentó, “lo único que nos falta es el dinero, porque el talento, la inteligencia, experiencia, la pasión y amor por la comarca lagunera lo tenemos todos y estoy convencido que si todos le ponemos nuestro granito de arena para regresarle su brillo, creo que nos va a ir muy bien”.

Dejó en claro que la gente se puede olvidar de lo que hacemos o dejamos de hacer, pero de lo que nunca se olvida es de cómo los tratamos, es por ello que debemos tratar bien a la gente, hay cosas que se pueden y otras que no, pero es la forma en que las digamos.









Recordó que el estado sigue pasando por momentos difíciles y complejos, pues desde el primer día en que tomó protesta dijo, “a pesar de que no era mi responsabilidad, no teníamos para pagar la nómina de los trabajadores, pero en una gestión que hemos hecho con el gobierno federal, están por radicarse 300 millones de pesos que fue el compromiso que hizo el secretario de Gobernación, pero el dinero servirá únicamente para cerrar septiembre y entonces deberíamos ir pensando de una buena vez que es lo que haremos en octubre, noviembre y por supuesto en diciembre para cerrar el año”, concluyó.