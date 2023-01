Preocupa la situación económica en San Juan del Río por despidos en mina El castillo

SAN JUAN DEL RÍO, Dgo. (OEM).- Es preocupante la situación económica en el municipio San Juan del Río tras los despidos que genera la empresa minera de El Castillo, en un proceso que se está dando por su cierre.

Así lo declaró el empresario y exalcalde, Rolando Villarreal Vargas, quien calificó como de "muy preocupante, porque por una década se ha gozado la presencia de las minas, aunque para otros ha sido factor de contaminación de una u otra manera, pero en el tema económico favoreció mucho a la economía en lo local, por la creación de empleos", dijo.

Rolando Villarreal Vargas, exalcalde de San Juan del Río / Foto: Marco Rodríguez | El Sol de Durango

Asimismo destacó que hubo despidos en diciembre y vienen otros más, "finiquitos no despidos, en base a la legalidad y derecho de los trabajadores, es muy preocupante porque no sabemos qué pasará con todas esas familias que de la noche a la mañana se les acaba el sustento, el diario ya no tendrán para llevarlo a la casa", precisó el exfuncionario.

Villarreal Vargas destacó que es preocupante porque las empresas locales ycomerciantes no tienen la capacidad de ocupar a todas esas personas, "no hay capacidad para darles empleo", detalló.

“La maquila que anunció el gobernador Esteban Villegas Villarreal tampoco podrá con todo ese personal despedido y para empezar, la diferencia salarial entre una y otra será mucha”.

Aseguró que está situación preocupa, recordando que en su momento, la mina El Castillo llegó a tener obreros directos, aproximadamente 600, más prestadores de servicios y empleos indirectos.









"Se habla que la otra mina, que está en pañales, la de San Agustín, que pudiera tener un yacimiento muy importante, pero apenas va en crecimiento, no sabemos hasta donde vaya a llegar", concluyó Villarreal Vargas.