Durango vive una sequía de las más duras de la historia

REGIÓN LLANOS DE DURANGO (OEM). –Entrevistado en el programa de la Grilla Llanera de este matutino, el presidente de la Unión Ganadera Regional de Durango, Rogelio Soto Ochoa, reconoció que en este momento el estado de Durango vive una de las más severas crisis por sequía, y ésta sin ningún apoyo del gobierno federal que ayude a los ganaderos a mitigar el desastre.

Menciono que los municipios más afectados por la falta de pastura y agua para el ganado son Rodeo, San Juan de Guadalupe, Tepehuanes, Santiago Papasquiaro, El Oro, Inde, San Pedro del Gallo, San Luis del Cordero y Mapimí, estos ya de la zona del semi desierto, pero hay muchos más que están viviendo situaciones muy críticas donde en pocos días sin duda alguna se comenzara a presentar la mortandad del ganado por la falta de alimento y agua principalmente.

Refiriéndose a los apoyos del gobierno para mitigar esta difícil situación del campo, señalo que en lo que va de la administración federal se les han quitado todo tipo de apoyos a la ganadería, poniendo como ejemplo el Progan, programa que ayudaba e impulsaba a los ganaderos a mejorar su infraestructura, a tener mejores instalaciones donde poder criar su ganado, y en año difíciles como el 2021, poder tener poquita agua, hoy ya no hay nada de estos programas y eso significa mayor dificultad para los ganaderos.

En el caso de los agricultores, -dijo- es la misma, se les entrega una cantidad económica por hectárea que sembraban, y si no la sembraban no había apoyo eso los motivaba a producir, a trabajar la tierra, hoy se les da apoyo a unos cuantos, la mayoría no produce nada, y el resto de los agricultores se quedaron sin ningún de apoyo, y sin este ellos no se motivan a producir, a trabajar, “yo creo que el presidente de la república Andrés Manuel, está haciendo mal las cosas, le está quitando los apoyos a quienes sí trabajan, a quienes sí producen, y se les da a quienes no lo hacen, y esa es una política equivocada que daña más que beneficiar”, recalco.





Menciono Rogelio Ochoa, que no todos los programas y acciones de los gobiernos federales anteriores eran malos, había cosas buenas, las instituciones, el crecimiento de México y su campo, sí había corrupción y corruptos, es cierto, pero aquí lo que tendría que hacer el presidente de la república, es meter a la cárcel a esos corruptos, mas no quitarles los buenos programas a los campesinos y ganaderos de Durango y de México.

La mortandad de animales en el Estado por la difícil sequía y la falta de alimento para el ganado, ya está comenzando, ya se empieza a reportar en los municipios más secos este fenómeno que ya se espera, recordando que este año es mucho más difícil que el 2020, donde se vivió lo más fuerte la pandemia, pero en algunos meses cayo algo de agua de lluvias, hoy no hay nada, hace meses que no llueve y los animales, miles de vacas van a morir de hambre y de sed, y sin apoyos del gobierno federal, “el estatal con el gobernador Aispuro si ayuda a la ganadería, reconocido que es de los gobiernos que más apoya a este sector en México, pero también le es insuficiente poder rescatar a todo el gremio ante tan grave problema.