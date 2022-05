El priismo de Nombre de Dios está unido en torno a Nancy Vázquez y Esteban Villegas

NOMBRE DE DIOS DGO. (OEM). –El presidente del comité municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Jesús Reyes, reiteró que el priismo de este municipio estaba unido y trabajando para lograr el triunfo indiscutible de Nancy Vázquez y Esteban Villegas el próximo cinco de junio.

Dijo que como priistas reconocían la trayectoria de Nancy Vázquez, saben que es una mujer que no se detiene para lograr lo que se propone, y uno de esos propósitos es que Nombre de Dios tenga una mejor manera de vida, que venga progreso y desarrollo, y eso lo va a lograr con el voto ciudadano y el apoyo decidido del próximo gobernador de Durango, Esteban Villegas.

Comentó el dirigente del PRI municipal, que cada partido político que conforma la alianza "Va por Durango", están haciendo su trabajo, los perredistas, panistas y priistas, traemos nuestras propias actividades en apoyo a los dos candidatos, cada partido buscara los votos de su propia estructura, cada partido buscara a las y los ciudadanos indecisos para convencerlos de una manera muy respetuoso, que se debe de votar por Esteban y Nancy Vázquez, se necesita una visión como la de ellos dos para lograr los objetivos que urge se apliquen en este pueblo Mágico, detallo.

Apuntó que no tenía la menor duda del triunfo de los dos candidatos de la alianza este próximo cinco de junio, porque la gente de Nombre de Dios sabe de la capacidad de Nancy Vázquez para gestionar, es una mujer que no ha dejado de trabajar desde la trinchera donde se encuentre, tiene muchas relaciones en todos los niveles de gobierno y esas serán de gran ayuda para la ciudadanía, y si a esto le agregamos la buena relación que se tiene con quien seguramente será el gobernador, no hay duda que a Nombre de Dios le va a ir bien, de ahí la importancia de contar con el voto ciudadano para los dos candidatos, recalco.