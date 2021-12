Empresarios de Lerdo en desacuerdo ante aumento al salario

CIUDAD LERDO, Dgo. (OEM).- El aumento de un 22 % al salario, deja al sector empresarial y comercial, muy vulnerables, pues se vislumbran complicaciones con el pago de cuotas al Infonavit e IMSS, a pesar de que este último ofrece un servicio muy deficiente, pero además este incremento ocasionará una espiral inflacionaria, que puede causar despidos, cierre de negocios y el aumento del empleo informal.

Lo anterior lo declaró Mario Alberto Alvarado Rodríguez presidente de Empresarios Lerdenses Asociación Civil (ELAC), quien expresó que hay mucha preocupación en el sector tras el decreto al incremento del salario mínimo, el cual lo consideran alto.

“Hay quienes dicen que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha mantenido la paridad peso-dólar y que eso se le debe aplaudir, pero les digo que no es así, pues esta paridad que se ha mantenido, la ha logrado el sector empresarial a pesar del Gobierno federal”, aseguró.

Aunque reconoció que en este 2021 se ha tenido una importante generación de empleos, y en esta etapa del año en que nos ocupa y estamos resolviendo el pago de aguinaldos que se está complicando un poco, pero se va saliendo bien sin embargo, el incremento nos opaca el gusto de que se esté reactivando las fuentes de empleo.

Expuso que este aumento al salario, nos pone en complicación en el pago de las cuotas al Infonavit y al seguro social, pero señaló que el Imss ofrece el servicio más deficiente en la cuestión médica en todo el país, de ahí que nuestros trabajadores prefieren ir a un consultorio privado que ir al seguro social, argumentando que no les van a hacer nada y no le van a resolver su problema de salud.

También visualizó que el aumento al salario, puede generar desempleo, pues en caso de que empresas o negocios no puedan soportar la carga financiera, seguramente optarán por reducir personal.

Incluso visualizó que se viene una espiral inflacionaria, porque para las pequeñas empresas será muy difícil no poder reflejar ese incremento del salario en los productos por el monto tan alto que es.

Se le cuestionó si puede haber empresas en riesgo de cierre, respondió, “Tal vez, porque hay un malestar muy sentido en la sociedad por los constantes incrementos que se tienen en los productos por la misma pandemia y este aumento al salario no ayuda nada a evitar esos incrementos, sino al contrario impactará más, porque tenemos problemas por que sube el costo en las maderas, en los plásticos, en el acero y, en todo, entonces un 22% puede ser mortal para las empresas, sobre todo las pequeñas”.

“El comercio informal definitivamente se va a incrementar, pues la gente tiene que buscar generar recursos para llevar a sus hogares y de haber despidos o cierres de negocios, seguramente habrá quienes emprendan negocios de forma informal”, dijo.

Además comentó, “Se habla que ha repuntado la generación de empleos en todo el Estado, sobre todo en Gómez Palacio y Lerdo, municipios que ocupan el primero y segundo lugar respectivamente en la generación de espacios laborales, pero muchos de esos espacios son informales o mal remunerados, esa es la realidad”.

Se le cuestionó si hay apoyos gubernamentales, dijo que no, ya que desde que inició la pandemia, no ha habido programas de apoyo, además no hay inversión pública, no hay nada que ayude a que se reactive la economía y por el contrario, se agrava la situación económica desafortunadamente.

Para concluir, Mario Alvarado agregó, “Nosotros nos seguimos rascando con nuestras propias uñas, ya que el gobierno federan no nos da ningún tipo de apoyo”.