En Guadalupe Victoria no se registra alto índice de pacientes con cáncer de mama

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). -"En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Guadalupe Victoria, no se registra un alto índice de personas o mujeres con cáncer de mama, porque la mayoría busca atención en otros hospitales, pero de cualquier manera se debe de seguir trabajando fuertemente en la concientización para la prevención de esta terrible enfermedad".

Lo anterior lo mencionó el director de este nosocomio Carlos Villarreal, detalló que en este hospital no se tiene un registro muy alto de personas con esta enfermedad, y una de las principales causas es que acuden a otros hospitales, o a la detección en los diferentes programas de gobierno, pero no en el IMSS, de ahí que no se tenga un registro alto, que también afortunadamente en esta región no es muy alto, pero quisiéramos que no hubiera ni un solo caso, por eso nos unimos fuertemente a la concientización para la detección oportuna de este terrible mal del cáncer.

Reconoció que en las comunidades rurales es muy común que por machismo no se les permita a las mujeres acudir a que sean revisadas rutinariamente por un doctor, de ahí la importancia de la concientización a la población en general, el quitar el machismo puede llegar a salvar la vida de su pareja, el actuar conscientemente puede llegar a prevenir una desgracia, por eso trabajamos fuerte en la concientización, y mas este 19 de octubre que se conmemora el Día Internacional de lucha contra el Cáncer de mama.

Detalló el director que, en este hospital del IMSS, se tienen actividades de concientización todo el año, "hay platicas rurales o por barrios o colonias, aquí en el hospital se habla con la ciudadanía siempre sobre la importancia, pero en este mes se hace con distintivos, actividades de color rosa y otras acciones, pero la prevención buscamos hacerla todo el año, prevenir esta enfermedad es tarea de todos y de todos los días", señaló Carlos Villarreal.

Pidió al finalizar la entrevista el director del IMSS, que las personas que detecten alguna anomalía, algo raro en sus senos, acudan de inmediato a ver a su médico, ya sea en este hospital o con el doctor de su preferencia, pero no dejan pasar el tiempo, así como en este mes se hacen muchas campañas de detección, también pueden acudir a pedir informes sobre cualquier duda o malestar que sientan, la detección temprana es la diferencia entre la vida y la muerte de una persona con este mal de cáncer de mama, dijo.