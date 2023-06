En pésimas condiciones, está servicio de CFE en Rodeo: alcaldesa

RODEO, Dgo. (OEM).- El servicio eléctrico del municipio está en muy pésimas condiciones ya que tengo el dato que todo el cablerío que viene de la región Laguna ya tiene unos 50 años de antigüedad y está obsoleto, dijo la presidenta municipal Mary Amaya Parra al referirse a las constantes fallas en el servicio eléctrico en el municipio Rodeo.

He platicado en Gómez Palacio, con el superintendente, sobre este tema complicado y todo tiene que ver para que nos lleguen altos voltajes, se descompongan en algunos lugares que afecten las comunidades, que los transformadores ya no aguantan; otro tema muy complicado es el calor; cuando se vienen los calores todos queremos prender el aire acondicionado y se complica porque hay problemas, agregó.

Se provoca una sobredemanda y por lo tanto se complica el tema, lo vemos más en los tiempos de calor; uno de los problemas que tenemos que tocar es que hay muy poco personal en la Comisión Federal de Electricidad para esta zona; el Ingeniero encargado comenta que son como seis o siete municipios los que se atienden; en ocasiones están en Cuencamé y hay problema acá para Alamillo, que es la última comunidad del municipio de Rodeo y cuanto terminan el trabajo allá y llegan a la citada comunidad a los dos o tres días.

Se requiere más personal; el usuario paga el servicio y por lo tanto espera un buen servicio, destaca.

En la pasada administración municipal vino personal de la CFE para platicar sobre unos bancos reguladores, tema que el gobernador anterior lo platicó y se dijo que ya estaba el recurso, serían invertidos ocho millones de pesos para los municipios de Nazas, San Pedro del Gallo, San Luis del Cordero y Rodeo, recordó.

Ese recurso estaba autorizado, no se hicieron las cosas; eso vendría a ser de gran ayuda, pero no se hizo; era una de mis propuestas; se logró el recurso pero la obra no se realizó, reiteró.

La presidenta, señaló que solicitará que haya más personal en la dependencia federal; es complicado para el personal de la institución estar realizando trabajos en la madrugada allá en Cuencamé cuando acá se descompone el servicio y tienen que venir. Una de las soluciones es que haya más personal en Rodeo y se puedan atender

El domingo pasado Rodeo estuvo a 41° grados, temperaturas que no se pueden soportar sin el servicio eléctrico en los hogares, comercio, oficinas, salud, al existir medicamento como la insulina que tiene que estar en refrigeración y al no estar se echa a perder, medicamento caro que a su falta ahí se puede ir la vida.

Pidió a la Comisión Federal de Electricidad apoyo y contar con más personal para aminorar este problema.

La regidora María Rosa Isela Cardoza Arreola, vecina de la cabecera municipal, destacó que habrá que dialogar con la Comisión Federal de Electricidad para buscar remediar la situación tan irregular en el servicio que presta esta dependencia federal y que afecta a la comunidad en general.

Maestra, madre de familia, sabe de los problemas que se ocasionan en el hogar, en la escuela, en el sector salud, en el servicio indispensable del agua potable y en general en todo aquello que requiera el servicio eléctrico, que hoy en día, es prácticamente todo. Rodeo necesita contar con un mejor servicio eléctrico, como una región en desarrollo, terminó diciendo la concejal Rosy Cardoza, como de estimación se le conoce.

Por su parte, Héctor Carlos Quiñones Avalos, rector de la Universidad Tecnológica de Rodeo destaca que en todo Rodeo es muy irregular el problema eléctrico, no sabemos cuándo dejará de funcionar y en razón de eso la UTR cuenta con una planta de diésel, pero como es tan irregular se corta el servicio durante 15 o 20 segundos y llega con…