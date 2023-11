GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). -La tarde de este lunes 13 de noviembre, la titular de la secretaria de Bienestar Social en el Estado Rocío Rebollo Mendoza, con la representación del gobernador del Estado Esteban Villegas, hizo entrega de una serie de instrumentos musicales a los integrantes del grupo de la tercera edad “Época de oro”, con los cuales buscan pasar mejores momentos en sus reuniones.

Fue la presidenta de este club, la señora Estela Quiroz Ontiveros, quien recibió a la secretaria Rocío Rebollo, así como a la directora del DIF municipal Magali Ortega, quien atestiguo la entrega de guitarras, acordeón, bajo sexto y bajo quinto, güiro, micrófono, atriles y algunas otras herramientas necesarias para integrar su grupo musical interno.

Entregan instrumentos musicales a grupo de la tercera edad en Guadalupe Victoria./ Foto: Marco Robles | El Sol de Durango

Recordó la secretaria que hace algunos días que el gobernador del Estado estuvo en este municipio, recibió la petición públicamente de parte de los adultos mayores, de ser apoyados con un vestuario para integrar un grupo de danza folclórica, así como también la petición de estos instrumentos musicales, recordando que el vestuario se los entrego de manera personal la señora Marisol Rosso Rivera, presidenta del sistema DIF Estatal y esposa del gobernador, y hoy -dijo- me envió el gobernador a traerles lo que les faltaba, sus instrumentos musicales.

Insistió la secretaria de Bienestar en el estado, que este grupo era uno de los consentidos del gobernador Esteban Villegas, ya que han demostrado sus ganas de seguir viviendo con alegría, baile y música, “hoy tuve la oportunidad de ver los trabajos que realizan como manualidades aquí, y es muy gratificante ver como nos ponen el ejemplo de no dejarse caer, seguir viviendo la vida con alegría, y hoy aquí les manda el gobernador para que sigan viviendo alegres, recalco.

Entregan instrumentos musicales a grupo de la tercera edad en Guadalupe Victoria./ Foto: Marco Robles | El Sol de Durango

La señora Tely Quiroz, como se le conoce de cariño a la presidenta de este club, se dijo muy agradecida, mas no porque Estela Quiroz hubiera tenido un logro en la gestión, sino porque los muchachos tendrán mucho más interés en acudir al grupo, en aprender y poder seguir disfrutando de lo que les gusta, la música y el baile, “no saben lo que significa poder ver la alegría de los muchachos al recibir a la secretaria Rocío Rebollo, ver que el gobernador cumple su palabra, que no se olvida de sus compromisos, como nosotros no olvidamos el compromiso que hicimos, cuidar muy bien de lo que nos regala y seguir viviendo con mucha alegría”, apunto.

Para cerrar la entrega, los adultos mayores usaron los nuevos instrumentos para interpretar algunas canciones, provocando la fiesta, el baile, disfrutando la secretaria por largo tiempo de la música, el canto y la alegría de ver como los integrantes del grupo Época de Oro, usan los instrumentos recién entregados en la diversión, en recrearse de manera sana, con música en vivo y baile.