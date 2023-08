Hace 28 años se formaron los grupos de la tercera edad en Poanas

VILLA UNIÓN, Poanas, Dgo. (OEM).- Se cumplen 28 años de la formación de los grupos de la tercera edad, y los encargados de crear estos grupos en Poana fueron los señores Julia García y don Miguel Rodríguez, quienes fungieron como presidenta del DIF municipal y alcalde en el periodo de 1995 a 1998.

Entrevistados en su domicilio de la comunidad de La Joya, los esposos Rodríguez García comentaron para El Sol de Durango que durante el período gubernamental de Maximiliano Silerio Esparza, la titular del DIF Estatal Elvira Diaz de Silerio, les indico a todas las titulares de los DIF municipales que deberían crear los grupos de la tercera edad; estos grupos dijo doña Julia García, “Se hicieron para alegrarles su edad a las personas adultos mayores, no tanto para darles, en cada convivio el alcalde ponía la comida y siempre les llevábamos la música de la Banda de Villa Unión, después el alcalde comenzó a hacerle a cada grupo su salón para que se reunieran, estos están en la Joya, El Refugio y en Orizaba en cada poblado se les hizo un salón”.

En Poanas solo existía un grupo de 20 personas mayores que se reunían en la comunidad de San Atenógenes, y después los 17 poblados tuvieron su grupo de la tercera edad, desde el poblado La Ochoa hasta Francisco Zarco, mismo que era en aquel entonces la comunidad más pequeña, tenían sus grupos de 90 y hasta 120 adultos que eran atendidos por promotoras, mismas que los ponían a bailar, bordar, etcétera.

Los esposos Rodríguez García, manifestaron que se llegó a tener el apoyo de promotoras de la ciudad de México, quienes impartieron cursos de corte de pelo y danza, llegándose a formar grupos que iban a participar en eventos a la ciudad de Durango y en donde fueron reconocidos por las autoridades estatales de aquel entonces.

Finalmente, los entrevistados reconocieron el trabajo y apoyo de todas las personas que formaron su equipo de trabajo, quienes colaboraron para darles vida a las personas ancianas, tenerlas alegres y contentas, cada mes, dijo doña Julia García, se les hacia una misa a la que se invitaba al padre Valente Favela, todos llevaban algo de comer y el padre bendecía los alimentos diciendo: “Bendigo, bendigamos que no lleguen más de los que estamos, porque si no, no acabalamos” y era para hacer reír a los viejitos, los teníamos contentos y felices, detallo al concluir.