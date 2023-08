Niños, abuelitos, migrantes, y más, recibe el albergue Tambitos

¿Quién dice que el calor de hogar no se puede regalar? Desde hace 16 años, con la visión de Andrea Mendia Oseguera, apareció el Albergue Tambitos, que desde entonces se ha encargado de dar calor de hogar –con alimentos y hospedaje- a todo aquel que tenga la necesidad; por la historia de este lugar han pasado miles de personas.

Actualmente, según explica la presidenta de Tambitos A.C, Mendia Oseguera para El Sol de Durango, se brindan tres comidas diarias a todo aquel que lo requiera y que toque sus puertas, siendo más de 100 las entregadas a lo largo del día.

Se estima mientras tanto que la afluencia diaria de hospedaje y alimentos es de entre 30 y 40 personas. Entre las personas recibidas están familias completas, menores de edad, adultos mayores –que fueron abandonados por sus seres queridos- y hasta migrantes. Estos últimos regularmente llegar solo una noche, para pernoctar, pues finalmente tienen un propósito, ¡lograr el sueño americano!.

Abuelitos

Andrea Mendia dio a conocer que se tiene un total de ocho abuelitos abandonados, que son los que permanecen en Tambitos día y noche; ellos entre los 60 e incluso 90 años de edad. Algunos que requieren permanecer en sillas de ruedas, sin una pierna, o otros males en su salud.

Pero, en general son 14 las personas de la tercera edad atendidas en el albergue. A lo largo de los 16 años, siempre se han recibido adultos mayores, y al albergue le ha tocado despedir –por fallecimiento- a un aproximado de 10.

Y aunque antes, pese a ser abandonados por sus familias, se le permitía a Tambitos despedirlos debidamente, en los últimos años son llevados a la fosa común, por si alguien llega a reclamarlos.

Migrantes

De manera regular arriban solicitando posada grupos de migrantes de entre cinco y siete, originarios, por ejemplo, de Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, etc.

Son personas que durante su larga caravana en busca de una mejor calidad de vida, pasan por Durango: y es Tambitos quien los apoya en medio de la crisis por la que viven.

Escuadrón de la muerte

¿Qué hay del denominado escuadrón de la muerte? En el Albergue Tambitos, del 100 por ciento de beneficiados solamente el cinco por ciento es de personas que son consideradas como parte del Escuadrón de la Muerte.

Aclaró la presidenta de Tambitos A.C que al contar con menores y abuelitos, no se permite a personas con el consumo de drogas o alcohol, a ellos únicamente se les brinda la alimentación; y ellos mismos por su forma de vida enseguida se retiran, pues toman todo el día y hasta consumen sustancias ilegales.

Considera la entrevistada que es necesario un lugar que les brinde atención a de manera gratuita a quienes consumen bebidas alcohólicas o alguna droga. Donde haya profesionales d de la salud y sobre todo sea un espacio gratuito.

“En Tambitos no se permite que tomen ni que consuman otras sustancias. Llegan a comer, pero no a quedarse, las reglas no lo permiten”, dijo.

¿A quiénes reciben?

Andrea Mendia Osegura señaló que llega a Tambitos aquella gente que no tiene que comer, que si bien tiene casa, no tiene para alimentarse.

Este albergue se encuentra en calle Bruno Martínez número 140, entre Aquiles Serdán y Coronado. Si bien tienen ayuda de la sociedad civil, Andrea Mendia señaló que ahorita la necesidad que tienen es de cobijas, pues constantemente regalan muchas a quienes las solicitan y requieren.