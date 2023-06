Exhortan a extrabajadores de Lerdo llegar a un acuerdo sobre sus liquidaciones

CIUDAD LERDO, Dgo. (OEM).-Les hago un exhorto a los extrabajadores lerdenses para que se acerquen con el alcalde Homero Martínez Cabrera y lleguen a un buen acuerdo sobre sus liquidaciones, pero que vean por el interés del Ayuntamiento, debido a que la situación financiera no es la más adecuada para hacer frente a esta situación contractual en términos legales.

Así lo declaró el presidente del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI, Carlos Cruz Ramírez, comentó que desafortunadamente en la administración 2004-2007, fue encabezada por personas de extracción del Partido acción nacional (PAN) y los cargos que ocupaban los ahora extrabajadores y que reclaman su liquidación, tenían puestos de confianza, en la que lamentablemente no se les liquidó.

Pero también hay que decirlo que fue una mala decisión y postura que tuvo en su momento el ex alcalde Carlos Aguilera Andrade, quien no llegó a acuerdo con los 120 extrabajadores y se agravó el problema a través de los años, pero se fue pagando poco a poco y ahora sólo quedan 55.





Municipios Jubilados y pensionados realizan manifestación pacifica en Gómez Palacio

Sin embargo, el líder local priista hizo el llamado a estos extrabajadores para que se acerquen con la presidencia municipal que encabeza Homero Martínez para que puedan llegar a un buen acuerdo entre ambas partes, que bien pudiera ser de un 50 por ciento y que no afecten fuertemente las finanzas municipales.

Con base a lo anterior, agregó, “En caso que llegaran a un acuerdo del 50 por ciento para liquidarlos, sería de beneficio común para los lerdenses, debido a que actualmente las finanzas del municipio no cuentan con la cifra que reclaman los extrabajadores y aunque las hubiera, pues hay que reconocer que hay prioridades en comunidades que requieren en materia de servicios básicos.

Cruz Ramírez dejó en claro que son extrabajadores que simpatizan con el PAN, por lo que les hizo el llamado, ya que se tiene una coalición entre PRI-PAN y PRD y se debe ver también por el futuro cercano para el año 2024, de ahí que no sería sano que siga este conflicto, pues el ayuntamiento no se niega a pagar, pero no hay suficiente recurso en las arcas municipales.

Cabe recordar que el conflicto laboral fue cuando concluyó la administración municipal del 2004-2007, misma que inició la panista Rosario Castro Lozano y concluyó los últimos meses Antonio Olivas, pues no se liquidó a 120 trabajadores al final del trienio y así lo recibió el recién alcalde de la administración 2007-2010 Carlos Aguilera Andrade quien tampoco los liquidó, por lo que los exdirectores y un gran número de extrabajadores iniciaron con la demanda legal por despido injustificado, la cual fue creciendo a través de los años, pasando por los ex alcaldes Roberto Carmona (2012-2013), luego Luis de Villa (2013-2016), posteriormente María Luisa González Achem (2016-2019), quienes hicieron caso omiso, para luego llegar como alcalde Homero Martínez Cabrera (2019-2022) y reeligiéndose para el 2022-2025, quien ha venido llegando a algunos acuerdos con extrabajadores, pero la deuda sigue incrementándose.