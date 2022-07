Fertilizantes sufrieron aumentos inalcanzables en su costo, señalan productores

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM).- El costo de los diferentes fertilizantes que se utilizan en las parcelas para con seguir una mejor cosecha, han sufrido un aumento impresionante y prácticamente inalcanzable, así como también tiene que ver que el frijol en este caso en la región de los llanos, no ha sufrido un aumento que le reditué al campesino la inversión.

Así lo manifestó el productor de frijol, originario de una de las comunidades más productoras de granos de la región, Enrique de la Hoya, quien dijo que el año pasado se compró la tonelada de fertilizantes alrededor de los 8 mil 500 pesos, "ahorita está la misma tonelada de fertilizante en más de 25 mil pesos la tonelada, un aumento impresionante y casi inalcanzable para la gente del campo".

Enrique de la Hoya, productor de frijol de Guadalupe Victoria / Foto: Marco Robles | El Sol de Durango

También detalló que un filtro de aceite para cierta máquina el año pasado costaba 240 pesos y hasta 280 pesos cada uno, este año ese mismo filtro tiene un costo de 560 pesos, "y todo lo que tiene que ver con refacciones, lo mínimo que ha subido es el cien por ciento, y en otros productos hasta el 200%, y el grano sigue costando igual que hace varios años, de ahí que este 2022 está muy complicado poder trabajar las tierras con esos aumentos, y nos falta el precio del diésel, que también esta carísimo", puntualizó Enrique de la Hoya.

Para concluir, el productor agrícola dijo que en este momento la tierra no ha logrado agarrar suficiente humedad para comenzar a sembrar, "cuando menos en una gran parte del ejido de Ignacio Ramírez esperan que la madre naturaleza les envíe un poco más de agua en estos días para que se puedan poner a trabajar, claro que en el caso de los fertilizantes, habrá quien pueda comprarlos a ese altísimo precio y quienes no, y en ese caso muchos agricultores pueden llegar a tomar la decisión de no sembrar, los costos son muy altos y el pago del producto bajo, no garantiza mínimo recuperar la inversión", destacó.