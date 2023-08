Ganaderos enfrentan problemas por cierre de oficinas en Peñón Blanco

PEÑÓN BLANCO DGO. (OEM). -Pequeños y grandes productores de ganado de este municipio, ya están enfrentando algunos problemas por el cierre de las oficinas de la presidencia municipal, ya están siendo victimas de un daño colateral que enfrenta la alcaldesa Rita Lozano con los trabajadores.

Muchos trabajadores están buscando la forma de vender sus animales, ahorita que todavía tienen precio, que no están tan flacas, pero no lo pueden hacer porque no pueden sacar las facturas debido a que, las facturas están encerradas en las oficinas de la presidencia municipal, la cual esta cerrada por la manifestaciones de los trabajadores municipales, causando ya un daño colateral a los ganaderos de este municipio que requieren de mover su ganado a otras partes para la venta o el rastro.

Imagen ilustrativa | Todo ganado que se tenga que mover a cualquier parte, deberá de llevar la factura correspondiente / Foto: archivo | El Sol de Hidalgo

Uno de los casos registrados es el del ganadero Javier Amaya, quien relató para El Sol de Durango, que por pertenecer a la organización de ganado de registro, solucionó el problema de la movilidad de sus animales, esto con una factura fiscal, pero sí reconoció que muchas personas están imposibilitadas para poder mover su ganado, y ahorita es necesario sacarlo antes de que el precio caiga, las cosas con la sequía están muy graves y si no se quiere perder, hay que vender lo más pronto posible, dijo.

Muchos trabajadores están buscando la forma de vender sus animales / Foto: Marco Robles | El Sol de Durango

Todo ganado que se tenga que mover a cualquier parte, deberá de llevar la factura correspondiente y expedida por la autoridad competente, incluso si el animal va al rastro a la matanza, también debe de llevar su factura, y en el caso de Peñón Blanco, las facturas están al interior de la presidencia municipal, misma que esta cerrada por la manifestaciones de los trabajadores, lo cual ya esta causando daños a los habitantes, como en este caso a los ganaderos, no pueden mover su ganado por esta manifestación, y no se ve que se vaya a resolver pronto, detalló.

Imagen ilustrativa / El ganadero Javier Amaya, detalló que como ciudadano tiene total empatía con los trabajadores municipales / Foto: archivo | Víctor Cruz | El Sol de Irapuato

El ganadero Javier Amaya, detalló que como ciudadano tiene total empatía con los trabajadores municipales, pues el salario que tienen no es suficiente para mantener una familia, pero también dijo que se tiene que buscar un punto medio, pues también la alcaldesa tiene un presupuesto programado para los gastos, y no tiene contemplado en ese presupuesto dicho aumento, por tal motivo deben de tener una acuerdo entre las partes, viendo que están dañando a la ciudadanía, están causando graves problemas a la comunidad, recalco.