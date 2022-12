Se multará a quien utilice como basureros las plazas públicas: Lety Herrera

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-La presidenta municipal, Leticia Herrera Ale, hizo un llamado a la ciudadanía para que dejen de utilizar como basureros las plazas públicas del municipio, ya que éstas se vuelven a llenar de escombros y/o los residuos generados en el hogar a pocas horas o días de ser atendidas por brigadas de la Dirección de Servicios Públicos.

La primera autoridad del municipio invitó a toda la ciudadanía en general a que trabajen de la mano con ella y con la administración que preside, destacando la poca colaboración que se tiene al momento de mantener limpias las zonas recreativas que se encuentran en el municipio para fortalecimiento del desarrollo integral de los infantes y la reconstrucción del tejido social.

“Cómo es posible que las amas de casa, nomás por no respetar los horarios del camión recolector, tiren la basura en las plazas públicas que recién son atendidas por brigadistas de Servicios Públicos; si se vuelve a repetir estas acciones, no me dejaran más opción que proceder a multar a quienes se encuentren dañando estos espacios”, advirtió.

Y agregó: “quiero mandar un mensaje más claro a toda la población en general… Señoras ayúdenos a cuidar sus plazas públicas, estamos teniendo llamados de 2 a 3 veces por la semana para limpiar el mismo espacio; si ustedes no nos ayudan a no tirar basura, me van a obligar a que a partir del mes de enero, cobremos una multa de acuerdo a lo que establece el reglamento, pero los voy a multar a todos por parejo, no podemos estar yendo de 3 o 4 veces al mismo lugar a limpiar, y todo es en las plazas públicas de las colonias y fraccionamientos”.

Algunas de las colonias que más adolecen de esta problemática son: la Cinco de Mayo, El Dorado, la plaza Ramírez Gamero del fraccionamiento Del Valle y Abastos, en la colonia Chapala “Fidel Velázquez”.

Comentó, “La basura no camina, la basura no tiene pies, la basura la tiramos nosotros por sucios, y yo así, como lo dije desde mi administración pasada, yo así no trabajo, a mí no me gusta trabajar con gente sucia”.

Una vez expuesto lo anterior, exhortó a la población en general a que tomen un poco de conciencia, ya que hasta por salud, el tener siempre sucias las zonas recreativas que son para todas y todos los gomezpalatinos, puede resultar un foco de infecciones para las familias que radiquen en el entorno.

Leticia Herrera comentó por último que, “De eso se quejaban en campaña, de que la administración anterior no hacía nada, y ahorita que se les está atendiendo todas sus solicitudes, son ustedes mismos los responsables de volver a ensuciar; aquí estoy y estamos todos para darles el servicio y atención que requieren, pero no podemos descuidar otras zonas sólo porque ustedes no pueden o no quieren trabajar de la mano con nosotros, ayúdenme a mantener todo limpio y verán que otro Gómez Palacio puede ser posible”.