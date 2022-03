Grave problema de drogas en los jóvenes de la región de Los Llanos

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). – Jesús Julián Rodríguez Cabral, juez de Control y Enjuiciamiento del Octavo Distrito Judicial, con cabecera en este municipio, reconoció que uno de los grandes problemas que se enfrenta en esta región, es el del uso de drogas en los jóvenes, un alto porcentaje de los juicios orales que se realizan son relacionados con este problema.

En entrevista para Grilla Llanera de El Sol de Durango, dijo que otros de los casos que tiene un alto porcentaje, son los relacionados con la familia, la falta de manutención de los hijos y los pleitos entre las parejas que tienen en medio de la crisis a sus hijos, algo verdaderamente lamentable que se ve a diario en este juzgado y que se trata de solucionar lo más pronto posible, teniendo siempre la intención de que no se dañe a los menores.

Apuntó que se trabaja mucho para tratar de sacar los juicios lo más pronto posible, por la naturaleza de cada uno pueden solucionarse en días, otros mercantiles pueden durar más tiempo pero también depende de los abogados que estén al pendiente del seguimiento.

"Hay casos en donde personas huyen al extranjero o al interior del país y no los podemos localizar, se tardan más, porque no se tiene la otra parte para las declaraciones y juicios, pero se busca no tener rezago en cada juicio, que salgan lo más pronto posible", reiteró el juez.

Reconoció que en su experiencia los problemas más fuertes han sido los feminicidios, algunos de ellos fueron poco antes de su llegada y le ha tocado darles el seguimiento e incluso juzgar y poner la condena.

El juez reiteró la invitación a la ciudadanía para que acudan a presenciar los juicios orales que se realizan a diario, ya que estos juicios son públicos, "es una buena experiencia para que la comunidad pueda ver la claridad de cómo se aplica la ley y como un juez tiene que tomar ciertas decisiones, siempre basado a derecho y a las pruebas que cada una de las partes lleva".