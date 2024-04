Habitantes de la Comarca Lagunera reciben apoyos para hacer frente a la sequía

Comarca Lagunera de Durango (OEM).- Los habitantes de los municipios de Lerdo y Gómez Palacio, mejoran su calidad de vida con más obras como la modernización de calles, además de que las familias que viven del campo tienen un impulso para su economía al recibir apoyos con los que harán frente a la sequía.

Por su parte, Eva María Romo del municipio de Lerdo, señaló que “Muy bien por el gobernador porque también arrancó el programa de educación con computadoras y ahorita con el presidente Homero, la repavimentación de la calle Cuauhtémoc; va a haber también arreglos de lámparas, de alumbrado público, muchas gracias que se acuerda de todo el estado y más de los municipios que estamos lejos de Durango”.

Al respecto, María Elena Quintero beneficiaria de Lerdo, “Agradeció al Gobernador y al presidente que al fin hicieron caso de nuestras peticiones para esta calle, gracias por cumplirnos esto que ya teníamos muchísimos años de estarlo pidiendo, a nosotros nos va a beneficiar que el agua ya no se meta a nuestras casas, ya no saldrá de las alcantarillas y nos invadirá, ya no tendremos malos olores”.



Juan Alejandro Vargas del ejido Arcinas, dijo que “Nos van a dar un apoyo de semilla de sorgo, se los vamos a agradecer mucho, ya nos habían dado uno anteriormente; el gobernador y Lety nos están apoyando al 100 por ciento”.

Alejandrina González, beneficiaria “Sí nos beneficia bastante, le agradecemos al Gobernador y a la presidenta Leticia, la semilla de sorgo es un gran apoyo, una gran ayuda porque está muy cara; sembraremos las tierras y evitará que se sigan vendiendo, los campesinos ya tenemos los recursos para seguir sembrando”.

Imagen ilustrativa | Los ciudadanos de los municipios de Lerdo y Gómez Palacio, mejoran su calidad de vida con más obras y apoyos para impulsar su economía / Foto: archivo / León Alvarado | El Sol de Durango

“También felicitó al Gobernador por mejorar nuestros caminos porque están en muy malas condiciones, tenemos nuestras troquitas y tractores ya viejitos y con tanto bordo, pues se nos descomponen, y en los ranchos no hay suficiente dinero para arreglar nuestras camionetas y si nos arreglan las carreteras va a ser mucho beneficio para nosotros los campesinos”.

Ernesto Vélez Carrillo de Jiménez, Gómez Palacio, señaló que “Gobernador agradecerle mucho por el apoyo que nos está entregando de la semilla en apoyo a la siembra de forrajes, los agricultores de este municipio estamos muy agradecidos, sobre todo en en vísperas de iniciar las siembras.

Uno de los productores, Ringo Manuel Enrique Salazar del ejido Aquiles Serdán, sostuvo “Agradecemos la visita del Gobernador y la presidenta, ya en el segundo año de ayudarnos con la semilla; han hecho todo lo posible de conseguirla y seguirnos ayudando, los seis años pasados que tuvimos hemos carecido mucho del apoyo los agricultores, se quitaron los apoyos al campo, de tractores, maquinaria, semillas, fertilizantes, diesel, y ahorita que ha retomado esto Lety y el Gobernador, nos sentimos arropados y protegidos”.

Esteban Villegas, gobernado del estado de Durango / Foto: archivo / León Alvarado | E Sol de Durango

Gaudencio Gutiérrez García del ejido 21 de Marzo de Lerdo, señaló que “Desde el año pasado nos ayudó el Gobernador con semilla para maíz forrajero y ahora de vuelta este año nos volvieron a hacer llamado para que metiéramos nuestros papales para recibir este apoyo de semilla, ya nos llegó el agua, ya tenemos regadas nuestras parcelas y es un apoyo muy bueno para nosotros como campesinos porque ahorita todo está muy caro y de repente no tenemos para comprar la semilla porque está muy cara y con esto ya nos ayudamos”.

Eloína Juana María Cristi Portillo Sifuentes, del poblado León Guzmán; “Nos van a favorecer con semilla, es muy bueno el apoyo por parte de los Gobiernos porque la semilla de maíz es cara, a veces cuesta hasta dos mil 500, tres mil y feria”.