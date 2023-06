Imparten primera etapa del Foro Nacional de la Nueva Escuela Mexicana en la Laguna

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- Con la finalidad de ir socializando las nuevas formas de educación básica en el país, se llevó a cabo en su primera etapa en Gómez Palacio el Foro Nacional de la Nueva Escuela Mexicana, a la cual asistieron alrededor de 200 entre subdirectores, supervisores, jefes de sector, quienes serán los principales promotores en las escuelas con los maestros de grupo para que siga avanzando.

Dicho evento se llevó a cabo en el centro de Convenciones Posada del Río, el cual fue presidido por Efrén Estrada Reyes Secretario general de la Sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), explicó que el martes se realizó este foro en la ciudad de Durango dónde asistieron 600 y este miércoles fue en la laguna, donde estuvo la conferencista Patricia Frola.

A pregunta expresa, dijo, “Si todos, autoridades educativas, maestros y padres de familia, ponemos la parte que nos toca, seguramente va a cambiar el sistema educativo y la sociedad también empezará a cambiar, pero será poco a poco”.

Aunque agregó que por ejemplo, en las generaciones que ya van en sexto año de primaria, no cambiarán, debido a que ya traen un esquema pre establecido, pero sí lo podemos ver en los infantes que van a primer grado de primaria y que conforme pase el tiempo se comenzarán a ver los frutos, es decir, en unos 4, 5 o hasta 6 años más empezará un ligero cambio.

Abundó al decir, “Obviamente es un trabajo de todos, de ahí que si las autoridades educativas, maestros y padres de familia hacemos nuestro trabajo, esto va a cambiar, pero si uno de los tres eslabones no funciona, esto no va a prosperar”.

Comentó que este proyecto de la Nueva Escuela Mexicana, ya hay un rubro muy importante que tenemos que rescatar, es que se le da libertad al maestro para que contextualice su problemática en la escuela, porque la problemática que hay en una escuela de una ciudad a otra es muy diferente, de ahí que la estrategia debe ser totalmente diferente y los maestros tienen ese pulso.

Se le cuestionó que uno de los valores que se ha ido perdiendo es en el respeto, a lo cual respondió, “En este nuevo proyecto no sólo va incluido el tema del respeto, sino de otros valores como el de la honestidad, pero hay un tema muy importante que es la identidad, porque prácticamente los mexicanos no tenemos tanta identidad y vamos por la vida haciendo ciertas cosas y en la Laguna si tienen identidad pero a nivel nacional son pocas las regiones que lo tiene”.

Al abordar el tema sobre reprobar o no los alumnos comentó, “Precisamente hablamos de respeto a la diversidad a las capacidades, de ahí que es muy difícil que un niño se le repruebe, porque no todos los niños aprenden igual, es imposible que alguien que tenga capacidades artísticas y otros en conocimientos de matemáticas puedan desarrollarlas todas por igual, es por ello que necesita entrar en el esquema que el ciudadano en México necesita”.

Abundó al decir, “Pero los alumnos si se les califica, será con el esquema que debe de ser, ya que hay muchos esquemas de evaluación, como lo es las formativas, más que una evaluación cualitativa”.

Es por ello que en el nivel de primaria no se le va a reprobar a ningún alumno, porque estamos en un esquema distinto y tenemos que cambiar el “chip” todos, para que esto siga adelante, porque estamos en una sociedad distinta, totalmente diferente y estamos ante retos que nunca jamás antes se habían visto.

Recordó que las generaciones como nosotros (de los años 70’s, 80’s y hasta 90’s) ni siquiera nos lo imaginábamos, entonces si no nos adecuamos a esta nuevo dinámica global, automáticamente México, Durango y la laguna, va a quedar fuera de la competencia, aunque debo decir que la Laguna es un claro referente, ya que un exportador de talentos a otros estados incluso a otros países.

Se le cuestionó sobre el actuar de los docentes que no pueden, no deben regañar a un niño o castigarlos por el tema de los derechos humanos, respondió, “Mientras que cada quien hagamos la parte que nos toca, esto se va a componer, mientras sigamos con esa disputa que el maestro tiene que formar, lo cual no es su responsabilidad, ya que es responsabilidad del padre de familia, pues la del docente es lo didáctico, es pedagógico, no tenemos que regañar, pero también los padres de familia no nos tienen que mandar niños para que sean susceptibles a un desacuerdo entre maestro y alumno”, concluyó.