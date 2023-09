GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). -La noche de este domingo 17 de septiembre, en un templete instalado frente a la presidencia municipal en el centro de esta ciudad, director general, personal administrativo, docentes y académicos, así como decenas de personas de la ciudadanía en general, iniciaron con la semana de festejos por el XXI aniversario de la creación del Instituto Tecnológico Superior de la Región de los Llanos (ITSRLL), la máxima casa de estudios de este municipio.

Fue el director general José Naum Amaya López, quien agradeció la presencia de todos los asistentes, de la misma manera agradeció a la distancia a los ex directores, ex académicos, ex alumnos, porque todos dejaron algo de su vida en este Tecnológico que hoy es orgullo de la región de los llanos, y por supuesto agradeció de manera especial a todos los que hoy están desarrollando alguna tarea en favor de la educación superior, reconociendo que el reto de ser mejores cada día no es fácil, pero con el excelente equipo de trabajo que se tiene, hacen que todo se vea mucho más fácil de llevar.

Iniciaron los festejos del XXI Aniversario del ITSRLL en Guadalupe Victoria./ Foto: Marco Robles | El Sol de Durango

Este domingo 17 se inició con la semana de festejos, donde informo Naum Amaya, que quisieron arrancar con un festival cultural a las afueras de la presidencia municipal, los días 19 y 20 de septiembre, serán encuentros deportivos en diferentes ramas, el día 21 se desarrollara una cabalgata por las principales calles de la ciudad, arrancando en la entrada principal del ITSRLL, el día 22 será lanzada la convocatoria para la creación de la porra oficial del Instituto, pues a 21 años de su creación no cuenta con una porra oficial, y con esta convocatoria estaremos trabajando en tener nuestra porra, reitero.

Para el 26 de septiembre se tiene preparada una actividad nocturna, la cual fue denominada “Rodada Nocturna”, la cual también partirá de la entrada principal del Tecnológico, aquí pueden participar todas las personas que así lo deseen, de todas las edades, puede ser en bicicleta o motocicleta, será una rodada a baja velocidad y poniendo en alto el nombre del ITSRLL.

Iniciaron los festejos del XXI Aniversario del ITSRLL en Guadalupe Victoria./ Foto: Marco Robles | El Sol de Durango

Para el día 27 la actividad será un “Zumba Tec”, donde se busca participar y hacer participar a toda la juventud y ciudadanía en general en la actividad física de la zumba, ya se tienen registrados varios grupos de la sociedad, grupos de la escuela y otras instituciones, la intención es tener actividad física para esta fecha conmemorable; y para el día 29 que será el cierre de estos festejos, se tendrá la ceremonia oficial de aniversario, así como también la entrega de documentos a algunos alumnos que han terminado sus estudios, esta se desarrollara en el salón Mándala en punto de las 11 de la mañana.

Concluyo su mensaje el director general Naum Amaya, señalando que era un orgullo pertenecer al Instituto Tecnológico Superior de la Región de los Llanos, ya que en 21 años de existencia han logrado forjar a excelentes profesionistas que hoy enfrentan la vida con mayores conocimientos, hoy se tienen profesionistas en muchas partes del país y del mundo, mismos que gritan a todo pulmón, “es un orgullo ser del Tecnológico de los Llanos”.