Injusto que se cobre por agua que no se usa en riegos de Poanas: Jesús Martínez

VILLA UNIÓN Poanas Dgo. (OEM). –El presidente comisariado ejidal Jesús Martínez Arámbula, señaló que como usuarios del agua de riego de la presa Francisco Villa, están solicitando a la Comisión Nacional de agua (Conagua), así como a los encargaos del módulo de riego, que se les cobre lo que se usa, y no como lo están haciendo hasta el momento, que cobran paquetes, se use o no dicha agua.

Comentó Martínez Arámbula, que actualmente los responsables del módulo de riego, cobran tres o cuatro paquetes de riego, y se pagan por adelantado, pero hay ocasiones en que no fueron necesarios, se usa solo uno, pero ya se pagó por los otros, siendo esto un cobro muy injusto, puesto que se cobra por lo que no se usó, cuando lo correcto es que pague el usuario por los riegos que aplique, no por todos, aunque no se usen.

Reconoció el presidente del comisariado ejidal, que en este momento aún están en tiempo de riegos, no hay riesgos aun, pero si es necesario que la Conagua voltee a ver lo que sucede y no permita que se abuse de los usuarios del riego, anteriormente se les cobraba por los riegos que usaban, dos o tres o uno, pero solo se pagaba lo usado, hoy les exigen pagar por adelantaos paquetes que no se llegan a usar y no reembolsan nada de ese dinero, y eso es injusto, detallo.

Finalizo el comisariado señalando que los ejidatarios y usuarios de estas aguas de la presa Francisco Villa, están solicitando que se atienda su petición, que se regrese a la forma de trabajo anterior, que se pague lo justo, que se pague lo que se usa, y no los paquetes que obligan a pagar y que en ocasiones no se usan, pero ya se les cobro de manera injusta por no usarlos.