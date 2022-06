La libertad de expresión es relativa en México, aseguran periodistas duranguenses

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). –En el programa de la Grilla Llanera de esta casa editora, reporteros de diferentes medios de comunicación, coincidieron en señalar que la libertad de expresión en México, Durango y la región de los llanos, es relativa, ya que no se le puede llamar libertad cuando hay mucha presión y miedo al escribir los aconteceres diarios.

Jesús Martínez Montenegro, cronista oficial de Guadalupe Victoria y corresponsal del periódico Victoria de Durango, señaló que en la actualidad es lamentable ver y saber de tantos compañeros periodistas que han perdido la vida en cumplimiento de su deber, por el solo hecho de investigar e informar, y lo más lamentable, que no se vea que esta ola de violencia contra los periodistas termine en México, “hoy solo elevamos una oración por los compañeros caídos, por sus familias y por los que aun andamos en este bello oficio de seguir la información”, dijo.

Perla Meraz Cáliz, reportera y conductora del noticiero local del grupo Garza limón, reconoció que no se tiene una verdadera libertad de expresión, porque no hay la oportunidad de poder expresar todo lo que sucede, porque se tiene cierto temor, no hay libertad, aseguro.

El decano de los periodistas en la región de los llanos y el decano de los corresponsales en El Sol de Durango, Oscar Morales Salinas, señaló que en la actualidad ya tiene poca actividad periodística, pero sí reconoció que ha llegado a tener problemas con funcionarios u otras personas por haber publicado tal o cual información, lo que lo hace sentir mal porque solo está haciendo su trabajo, informar lo que sucede en tiempo y forma, información que puede incomodar o no gustar a alguien más que llega hasta el reclamo al reportero.

Desde un tiempo a la fecha el poder ejercer el oficio del periodismo, o la corresponsalía, ha llegado a poner el riesgo la vida de la familia del corresponsal o del mismo trabajador de un medio de comunicación, el salir a buscar la información y tener que evaluar entre publicar o quedarte callado, te quita por completo esa libertad de expresión, de ahí que se sigue solicitando a las autoridades que se pueda tener la protección, la seguridad que el informar no te cueste la vida, y que en el país se detenga, se haga justicia por los periodistas que han caído por las armas de fuego de personas sin escrúpulos y que continúan bajo el amparo de la impunidad.