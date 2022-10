Lamentable el desfalco a las finanzas de Durango: Lety Herrera

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-“Lamento mucho el desfalco detectado recientemente al erario del Estado de Durango, teniendo como responsable en esa administración al ex gobernador José Rosas Aispuro Torres”, declaró la presidenta municipal de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale.

Cabe mencionar que la Fiscalía de Durango ha girado 4 órdenes de aprehensión contra dos exfuncionarios y una aprehensión, además aseguró bienes inmuebles, tales como casas, terrenos, carros de lujo y locales de ex servidores públicos.

Ante ello, la primera autoridad de Gómez Palacio expresó su opinión sobre la problemática de finanzas que se registra en el estado de Durango, en la que lamentó mucho el desfalco al erario estatal.

En respuesta a lo solicitado, Herrera Ale, lamentó los hechos y la escasez de dinero que esto conlleva para Durango, ya que los primeros perjudicados son los 39 municipios y todos sus habitantes, “que lamentable y vuelvo a repetirlo, que lamentable. Quieres ser Gobernador tantos años para luego salir huyendo”, enfatizó.

Herrera Ale apuntó que confía plenamente en las gestiones que se encuentra realizando el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, resaltando que el mandatario se encuentra en constante visitas a la Ciudad de México para poder solucionar este problema y recuperar el recurso perdido.

Por otro lado, manifestó su apoyo total al esfuerzo que hace el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para terminar en tiempo y forma el Plan de Agua Saludable para la Laguna.

Dejó en claro que no importa el tiempo que tarden en culminar con los trabajos, lo importante es que no se deje a medias, ya que estás acciones servirán para abastecer del vital líquido a miles de familias laguneras.

“En el tiempo que el señor Presidente Andres Manuel Lopez Obrador comentó, no creo que lo terminen, pero no importa el tiempo que lleven, es necesario terminarlo para que no se vuelva a padecer de la escasez de agua”.

Finalmente, anunció también, que se encuentran a la espera de recibir los Recursos de Mejora para la Infraestructura Hídrica, teniendo en cuenta que a Gómez Palacio le tocaría una cantidad próxima a los 300 millones de pesos.