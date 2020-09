Lamentable que se discrimine a familias con contagió de Covid-19: Luly Martínez Alcande

CUENCAMÉ DGO. (OEM). –Es muy lamentable que como sociedad discriminemos a las personas o a las familias que por mala suerte han llegado a contraer el virus del Covid-19, “estoy segura que nadie nos contagiamos por gusto, y todos estamos expuestos en cualquier momento contraer el virus”, así lo manifestó la alcaldesa de este municipio Luly Martínez, esto al reconocer que ella y su familia sintieron en carne propia esa discriminación, y es muy lamentable, dijo.

Platico para El Sol de Durango la alcaldesa, que hace días que por su trabajo y actividad en la vía publica, lamentablemente sintió malestares raros, por tal motivo fue a realizarse una prueba de Covid-19, así como todos sus compañeros de trabajo, el equipo más cercano a ella, dando como positivo solamente ella, ningún otra personas resulto contagiada, pero eso fue después de que se detectara como positivo al director de Seguridad Pública Municipal, con quien ella tiene un contacto normal de trabajo, y desde el primer momento que fue diagnosticada, también su familia fue llevada a esta revisión médica, resultado solamente su hijo mayor como positivo.

Mencionó que se enteró de cómo algunos taxistas de la cabecera se negaban a pasar por la calle donde vivía, e incluso hubo personas que preferían caminar mas calles pero no pasar por su casa, ya que ella y su hijo tenían Covid, "A ellos les digo que nadie nos contagiamos por gusto, en mi caso fue por cumplir con mi obligación de atender a la comunidad, bien me pude haber quedo callada y encerrada los 15 días sin que nadie supiera, pero no era lo correcto, era necesario que el pueblo supiera que este virus no respeta rangos políticos ni sociales, que debemos de cuidarnos y mucho", dijo.