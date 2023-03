Legisladores federales deben respetar reglamento de los plenos

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- A pesar de que hay un reglamento tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados donde no se permite que los representantes populares se insulten y se agreden verbalmente, no lo respetan, pero además no se aplican sanciones.

Al ser entrevistada la Senadora por Morena, Lilia Margarita Valdés Martínez, lamentó mucho que se presente a pesar de que hay un reglamento bien claro donde no se permite que las y los legisladores utilicen forma inadecuadas, groseras e incorrectas para dirigirse en tribuna a todos.

Agregó, “Cuando estamos en la legislación, nos están viendo todos y nosotros portándonos mal, de ahí que debe haber una corrección para evitar que se sigan presentando este tipo de situaciones que son muy lamentables”.





La senadora por Durango comentó, “Este tipo de situaciones se pudo haber evitado y como lo dije en tribuna, si lo hubiéramos evitado desde la primera vez en que una senadora le dijo a otra ‘asesina’, desde ahí ya no estuvo correcto”.

Se le cuestionó cómo puede evitarse que se sigan insultando de esta forma en las máximas tribunas, tal como el reciente caso de insulto del que fue objeto la senadora Lily Tellez, por lo que detalló lo siguiente; “Se deben aplicar sanciones administrativas, pero ya el hecho de que el presidente de la mesa directiva te mande una carta diciéndote que te comportes, eso ya se debe tomar en cuenta”.

Margarita Valdés afirmó, “Este tipo de actitudes no es lo correcto, yo no lo admito, ni lo acepto, pues como maestra de universitaria, siempre les he dicho a los alumnos que se dirijan a sus compañeros por sus nombres, refiéranse adecuadamente y con mucho respeto”.

“A nosotros nos pagan por ir a legislar, a ir a debatir con argumentos políticos, sociales, de salud, económicos y no con agresiones personales, ‘es que tú eres, es que te digo y a ver quién me calla porque tengo fuero’, no, así no es esto”, explicó.

“Yo creo que el fuero es para otra cosa y no para que estemos insultando y ofendiendo a los compañeros, aun y cuando no sean de nuestra bancada política”, señaló tajante.

Se le cuestionó si no se respeta este reglamento interno, respondió, “Algunos y algunas no lo respetan, sobre todo las mujeres y eso me da mucha pena, porque abusamos y no está bien, yo estoy en contra de la violencia de las mujeres y a veces las mujeres somos las violentas”.

Sin embargo, Margarita Valdés expuso que la semana pasada el presidente de la mesa directiva nos leyó un acuerdo que se tomó con todas las bancadas de que se puede llegar al extremo de detener, suspender una sesión porque una o un senador no se comporta.

Finalmente se le preguntó si se han aplicado sanciones económicas por esta situación de insultos a lo que respondió, “Yo no me he enterado si se han aplicado sanciones, pero repito que no es correcto que un legislador se refiera a otro en forma insultante, además yo no me opondría a que se aplicaran sanciones más duras”.