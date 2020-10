Mal año para la producción de frijol en Pánuco de Coronado

PÁNUCO DE CORONADO DGO. (OEM). –Lamentablemente este ciclo agrícola de temporal para el frijol no llegar hacer muy bueno como se espera, las cosas con el clima no se han dado de la mejor manera y eso nuevamente le va a pegar muy fuerte a la económica de los campesinos de este municipio.

Lo anterior lo manifestó el presidente municipal Mauricio Gándara González, quien detallo que el pasado fin de semana realizo una gira de trabajo de manera personal por todos los ejidos del municipio, en cada comunidad visitamos y platicamos con los agricultores para conocer de manera directa la verdadera situación del campo, y lamentablemente ya no va a ser bueno, “si pudiera ser un poco mejor que el año 2019, pero definitivamente como se especuló que sería un año excelente, no lo va a ser, estamos muy pero muy lejos de la excelencia”, dijo.

Comento que hay muchos frijoles que se sembraron después de la fecha, esos apenas están floreando, y los que se sembraron en su momento les falto agua para que el llenado de la vaina sea bueno, lo que no está sucediendo, “yo me he encontrado con vainas que, en lugar de tener cinco o seis granos, apenas tienen dos máximos tres, y eso disminuye en mucho el rendimiento de una cosecha”, recalco.

En este momento está faltando agua del cielo para que los que están floreando puedan llenar, puedan dar granos, y si a eso le agregamos que ya en las mañanas se siente el frio, nos da como resultado que las matas de frijol se frenan en su crecimiento por los fríos tempranos, desde el pasado 29 de septiembre se nos vino el conocido bajón de temperatura, fecha que tenía muchos años que no presentaba el frio, hoy lo tenemos y es en perjuicio de la agricultura, la cual desgraciadamente nuevamente se va a ver afectada y por ende afectados los agricultores.

Foto: Marco Robles | El Sol de Durango

Al concluir Mauricio Gándara, reconoció que este año habrá poco más de cosecha que el año pasado, porque en el 2019 no hubo nada, no se sembró por la fuerte sequía, pero también lo poquito que se pueda levantar en este 2020 no es ni para los gastos de los campesinos, nuevamente nos espera otro año malo en la agricultura, un año muy complicado en la cuestión de cosecha y con ello en la economía de miles de familias.