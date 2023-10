Marina Vitela presidió la peor administración de Gómez Palacio: Ofelia Rentería

CIUDAD LERDO, Dgo. (OEM).- Los militantes de Morena consideran que la expresidenta Marina Vitela Rodríguez no sería una candidata ideal, ni para ser diputada local, ni federal, ni senadora, "porque Gómez Palacio está muy dolido con la administración que ella presidió", así lo indicó la diputada local de Morena, Ofelia Rentería.

Te puede interesar: Aispuro no ha manifestado su interés por contender en 2024: Mario Salazar

Aclaró, “no estoy de acuerdo en que Marina Vitela fuera candidata para el próximo proceso electoral del 2024, “en mi punto de vista muy personal, no son los tiempos de Marina ahorita, además catalogó la administración municipal en Gómez Palacio que presidió Marina Vitela (2019- diciembre 2021) que fue una administración pésima, ha sido una de las peores y vaya que yo estuve ahí un año”.

Morenistas de la Laguna aseguran que sería un error llevar a la expresidenta de Gómez Palacio como candidata en 2024 / Foto: archivo | León Alvarado | El Sol de Durango

Respecto a si Marina tiene nombramiento o un cargo en Morena a nivel estatal, dijo que la presidenta estatal del partido en Durango, Lulú García hace 15 días nombró a Marina como coordinadora estatal de Morena, pero luego a los tres días realizó un cambio.

Asimismo, la legisladora reconoció la mala administración que dejó Vitela, “en lo personal pienso que sí, pero desconozco los motivos más a fondo, pero creo que fue por ese motivo de que hizo una pésima administración municipal”, y agregó, "creo que Marina se debe de guardar un tiempo, sería lo mejor, pero ese es un punto de vista muy personal”.

Dijo que aún no le han planteado la situación al presidente nacional de Morena, Mario Delgado, "hemos tenido la oportunidad de estar en la ciudad de México con el dirigente, pero creo que los diputados de Morena del Estado de Durango, estaríamos dispuestos a exponerle la situación al dirigente nacional.

Local





Yo creo que aquí no es de respaldos, siento más bien que es ver cómo te desempeñaste después de haber sido la alcaldesa de Gómez Palacio y ciento que de ahí trasciende, prueba de ello es que en las elecciones pasadas, no le favoreció al partido, y ella no ganó, por eso no es momento para ella”.









La legisladora lagunera señaló que en días pasados el regidor de morena (familiar de Marina) Yahir Vitela exhortó a la unidad del partido, "pero aquí no hay unidad en Morena, se han encargado nomás de separar el partido y nosotros los diputados hemos hecho lo propio, pero bueno no les favoreció y lamentablemente veo una declaración donde nos culpa a nosotros, a todo el equipo de Adán Augusto y eso es una falsedad".

Finalmente, resaltó que en Durango hay buenos perfiles, "está Cinthia Mont nuestra coordinadora, Sandra Amaya, también coordinadora del partido Morena en el Congreso del Estado, hay otros perfiles y también en Gómez Palacio hay mujeres trabajadoras y luchonas que ayuda y no nos gusta ver por los intereses personales sino de la gente", puntualizó.