Más de cinco décadas informados con El Sol de Durango: Lalo Campos

DURANGO DGO. (OEM).- Entrevistado en su oficina en la notaría número 25 de la ciudad de Durango, Eduardo Campos Rodríguez, conocido de cariño como “el licenciado Lalo Campos”, señaló que tiene como costumbre por más de cinco décadas, a las seis de la mañana leer el periódico El Sol de Durango, "la información es poder, y nunca salgo de mi casa sin antes no estar bien informado por el decano del periodismo en Durango", destacó.

Durante el programa "Grilla llanera" de esta casa editora, indicó que como en todos los cargos que ha tenido en su vida, desde político a ser líder juvenil del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y después muchos otros cargos más hasta ser el presidente estatal de dicho partido, siempre ha sido una costumbre levantarse y poco antes de las 6 de la mañana leer el periódico, ver las notas de primera plana, las nacionales, los columnistas y analistas, los deportes y las notas de sociedad, "la mejor información, oportuna y concreta, la encuentra uno en el decano del periodismo en Durango, El Sol", recalcó.

Recordó Lalo Campos a Mariano Alvarado y su Tip tip, así como a los reporteros Victor Blanco, Marco Rodríguez de Canatlán, Marco Robles de la región de los llanos, y por supuesto al director Joaquín Martínez Garza, los columnistas y analistas políticos tanto estatales como nacionales siempre polémicos, “sin duda alguna El Sol de Durango a significado ser mi compañero matutino por más de cincuenta años sin fallar, por eso siempre estoy bien informado”, recalcó.

Por otra parte destacó con mucha alegría los 14 años que fue fedatario número uno de Guadalupe Victoria, "un municipio al que llegue a servir, y no a servirme, una región que no me es desconocida, pues mi familia tiene sus raíces en esa región, en el sur de Cuencamé, mi madre fue maestra muchos años en la comunidad de Ignacio Ramírez, fue fundadora de la escuela primaria "El Nigromante", por eso me sentía como en familia".

Lalo Campos fue quien detectó la anomalía durante la rifa de una automóvil en la Feria Nacional Durango (FENADU), el cual se convirtió en todo un caso, tras viralizarse el video en redes sociales, por ello narró cómo comenzó a ver que algo no estaba bien, "todo estaba muy prefabricado, y al ver el movimiento del joven al interior de la urna de los boletos, tomó la decisión de no permitir que eso siguiera adelante, eso me costó", recuerda entre risas, "que ya no lo volvieran a invitar para ser el fedatario de la feria, pero después cuando llegaba algún restaurant, o algún lugar público, la gente me aplaudía, me felicitaba porque había tenido el valor de públicamente detener esa rifa, que no era rifa, era un fraude”, finalizó.