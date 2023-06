Motociclistas que no porten casco, serán sancionados

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-Tras concluir el plazo de gracia, durante el cual se exhortó a los motociclistas a que cumplieran con el reglamento respectivo, en especial el uso del casco, tanto para el conductor como para su acompañante, dio inició la aplicación de sanciones no recaudatorias, es decir, no se aplicará multa para quienes no acaten las disposiciones.

El Ayuntamiento de Gómez Palacio a través de la Dirección de Tránsito y Vialidad, que dirige Eduardo Rangel Arambula informa que desde el pasado jueves 22 de junio, inició la aplicación de sanciones no recaudatorias, para quienes no acaten las disposiciones, además señaló que la sanción que se estará ejerciendo es el retiro del vehículo, el cual será llevado al corralón.

Inician sanciones a motociclistas que no parten casco./ Foto: Cortesía | Ayuntamiento de Gómez Palacio

Comentó que dicha medida se aplicará a todo conductor de motocicleta que no porte el casco de seguridad, incluido su acompañante, no se realizará ninguna multa, la moto les será devuelta a su dueño, únicamente presentando su casco, adjuntando el ticket de compra que compruebe que es de él, e insistió en que no se aplicará ninguna multa.

Asimismo, el funcionario municipal manifestó que esta medida contó con todo el apoyo de la alcaldesa Leticia Herrera Ale, quien está preocupada por la integridad física de los usuarios de motocicleta, de ahí la exigencia de los implementos de protección, principalmente el del casco que incluso puede salvar vidas cuando se registra un accidente.

Sin embargo, el Director de Tránsito y Vialidad mencionó que tras el incremento de accidentes en este tipo de vehículos, se optó por aplicar medidas más severas, con el fin de crear conciencia y cuidar la integridad física de los usuarios de motocicletas y de terceras personas.

Para concluir, Eduardo Rangel dejó en claro que está comprobado que la mayoría de los accidentes donde participan estos vehículos motorizados, sus tripulantes que no portan casco, terminan con severas lesiones o incluso, hay casos donde lamentablemente han perdido la vida.