Muestreo arroja que Agua Saludable es de calidad: Coprised

Gómez Palacio, Dgo (OEM).- Para la Oficina Regional de la Comisión para la protección de Riesgos Sanitarios del Estado de Durango (Coprised), el vital líquido del Proyecto Agua Saludable para La Laguna, cuenta con la calidad necesaria para el consumo doméstico.

Te recomendamos: Reporta COPRISED aseguramiento de 327 productos caducos

Jesús Rentería Maldonado, responsable de la Oficina Regional de la Comisión para la protección de Riesgos Sanitarios del Estado de Durango (Coprised), informó que el muestreo se llevó a cabo el 22 de febrero y los resultados apenas ya están en poder de dicha demarcación.

Jesús Rentería Maldonado, responsable de la Oficina Regional de la Comisión para la protección de Riesgos Sanitarios del Estado de Durango / Foto: Sofy Ramírez / El Sol de Durango

“Es de un laboratorio estatal de la Secretaría de Salud (SS), está certificado por la Cofepris, y nos arrojó los siguientes resultados, Coliformes totales el resultado es menos de 1.1 que es en unidades sobre número más probable sobre 100 mll, esto es adecuado, con esto sale de la duda que vaya a estar contaminada el ASL”, dijo.





➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp





Explicó que el agua es pura la cual está ya llegando a los hogares de algunos municipios de la Comarca Lagunera, es decir, que no contiene heces fecales.

“Lo referente a metales aún no hay resultados, pero está por debajo de la norma de riesgo, este muestreo va a tener que hacerse de manera permanente, no solamente será una o dos veces por mes y hay que estar al pendiente de todo esto”, señaló.

En La Región Lagunera solamente se han registrado 2 casos de Hepatitis tipo “A” / Foto: Sofy Ramírez / El Sol de la Laguna

Repitió para que no hubiese alguna laguna de información errónea, que “el agua es de calidad, no está contaminada, lo que es la Planta Potabilizadora se tiene que estar muy al pendiente ahí, quienes están a cargo de esto nos indican que tienen la experiencia del manejo en el Cutzamala que abastece al Valle de México pero tenemos que tomar en cuenta que en la Laguna es una zona de tolvaneras, habrá que buscar la manera, no sé, aumentar la periodicidad de vigilancia o quizás hasta techar, buscar la manera de que no esté expuesta al polvo y tolvaneras de la Comarca Lagunera”, indicó.