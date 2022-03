Niegan constancia de residencia a precandidata a la alcaldía por Morena

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-Debido a que no acreditó domicilio ni pudo comprobar el tiempo de residencia en Gómez Palacio, la secretaría del Ayuntamiento no le otorgó la constancia de residencia a la ex directora del DIF Municipal y precandidata a la alcaldía por Morena, Betzabé Martínez Arango.

En sesión de cabildo realizado durante el viernes en el Palacio Municipal, el secretario del Ayuntamiento Zuriel Abraham Rosas Correa, abordó en la sesión de cabildo el tema de la solicitud de la Constancia de Residencia que solicitó Betzabé Martínez, donde se anexó una copia simple para solicitar el trámite, en el que se menciona una dirección en Gómez palacio y al acudir a corroborar que ahí vivía, pero ahí nadie la pudo identificar.

Al término de la sesión de cabildo y en entrevista con el Secretario del Ayuntamiento comentó que desde días pasados ha recibido solicitudes de ciudadanos que piden constancias de residencia, de ahí que han solicitado al menos 60 personas una constancia de residencia.

Sin embargo, al ser la secretaría del Ayuntamiento la oficina facultada por la Ley para expedir estas constancias, el titular Abraham Rosas denunció que ha recibido presiones sistemáticas de compañeros del ayuntamiento para entregar una constancia de residencia a una aspirante a candidato del partido Morena a la presidencia municipal, quien fue directora del DIF Municipal (refiriéndose a Betzabé Martínez), pero al no cumplir con los requisitos y solamente agregó una solicitud y una copia simple de una credencial de elector, no se le otorgó” y reiteró, “He recibido presiones de compañeros del ayuntamiento pero no me voy a prestar a algo que esté fuera de la ley”.

Agregó que la constitución marca que la persona debe tener al menos 5 años viviendo en la localidad para tener una constancia de Residencia, además contar con comprobante de domicilio, credencial de elector, testigos y ella (Betzabé), presentó que tenía 7 años y no se pudo comprobar.

“Realizamos una visita al domicilio en el que la interesada dio, pero nos indicaron que ahí no la conocen, por lo que se levantó un acta de verificación, pormenorizada y circunstanciada y nos percatamos de que no vive en tal lugar, pues a la vista no hay dicho domicilio con el número que expuso, por eso lo hice público para que quedara asentado en el cabildo”, concluyó.