ORIZABA, Poanas, Dgo. (OEM). - Cerraron padres y madres de familia la Escuela Primaria “Benito Juárez”, esta de la comunidad de Orizaba, lo anterior -dijeron- porque no están de acuerdo con que se retire de la escuela a tres maestros, y no quieren que los grupos se fusionen, porque aseguran, no se atendería a sus hijos de manera personalizada.

Este jueves 14 de septiembre, padres y madres de familia de este poblado se presentaron de las siete treinta de la mañana para no permitir la entrada de maestros y alumnos a la escuela, ya que dijeron, quieren que los grupos se junten y se retire de esa institución a tres profesores de grupo.

Padres de familia cierran otra escuela en Poanas./ Foto: Rosario Cazares | El Sol de Durango

El director encargado de esa escuela, Bernabé Saláis Cumplido, dio a conocer para El Sol de Durango, que desconocía de la acción por parte de los padres de familia y que al llegar a la institución platicó con ellos: “Me comentan que lo hacen porque a la escuela, de acuerdo al reordenamiento de personal que está promoviendo la SEP, le sobran docentes y que este día nos iban a retirar a tres maestros y el próximo mes a otros dos”.

Las señoras madres de familia, comentaron para este matutino que se organizaron para tomar la escuela y su determinación es muy fuerte, ya que no quieren que retiren a tres maestros y tampoco quieren que los grupos escolares se junten.

“Siendo muchos alumnos en cada grupo, dijeron, no recibirán la misma atención”, están cerrando la escuela para que no se lleven a los maestros y la atención que se les siga dando a sus hijos sea personalizada; además, manifestaron las mamás, que las aulas de la primaria no están en buenas condiciones como para grupos grandes, su postura es permanecer con la escuela cerrada de día y de noche hasta que las autoridades correspondientes les digan que no retirarán a los maestros.

En la primaria “Benito Juárez”, laboran 11 maestros frente a grupo y tres de apoyo, la directora técnica de la institución tiene licencia por comisión sindical y en total son 148 alumnos los que se atienden, solamente de este poblado.

El director encargado dio a conocer que en esta escuela existen dos grupos por cada grado y de realizarse la fusión de grupos en primer grado, el grupo sería de 27 alumnos y en segundo grado 29 alumnos, por lo que en los grupos donde se requiere más atención no se tendría una atención personalizada, insistieron.