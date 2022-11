Piden estudiantes que continúen las unidades a distancia del ITD en Canatlán

CANATLÁN, Dgo. (OEM).- "Queremos que las unidades a distancia del Instituto Tecnológico de Durango sigan, queremos seguir cursando aquí nuestra carrera profesional", dijo el estudiante César Inzurriaga Herrera, alumno de la carrera de Administración de Empresas en la unidad Canatlán, a punto de egresar.

El entrevistado destacó la preocupación por la problemática que se está dando en las unidades a distancia del ITD.

“Como alumnos tenemos la inquietud de qué va a pasar con nosotros, se habla de que cerrarán unidades a distancia, de cerrar clases, entonces nosotros lo que no queremos es perder nuestro semestre, que no nos cambien a otras modalidades porque se nos dificulta, no estamos acostumbrados a trabajar por nosotros solos”.

Ya en una ocasión se dio y muchos compañeros tuvieron dificultades, recordó.

Otra opción, cambiarnos a la modalidad presencial al Instituto Tecnológico de Durango, a muchos compañeros se nos dificulta, por eso estamos aquí, agregó, por eso queremos ver resultados y ser escuchados

Y soy de la cabecera municipal de Canatlán, pero hay muchos compañeros que vienen de comunidades rurales como Santa Lucía, La Sauceda, Nicolás Bravo, San José de Gracia, Martín López, Medina, Ricardo Flores Magón, Donato Guerra y Venustiano Carranza, entre otros. Muchas no tenemos la capacidad económica para trasladarnos a Durango.

Somos aproximadamente 114 alumnos los que cursamos aquí nuestra educación profesional, queremos que siga el programa, queremos continuar estudiando, aquí en nuestra unidad hay mucha capacidad y talento, queremos proseguir nuestros estudios y terminar nuestra carrera.