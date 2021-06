Promueven campaña para mejorar cultura vial en Vicente Guerrero

VICENTE GUERRERO, DGO. (OEM). -Con el fin de continuar trabajando en una mejor cultura vial en el municipio, constantemente se está dando a conocer el reglamento de tránsito, esto a través de las redes sociales del gobierno municipal, y así la ciudadanía pueda conocerlo y respetarlo.

Pero con la intención de intensificar y promover aún más esta cultura, recientemente el personal del departamento de tránsito y con el apoyo de elementos de Protección Civil y otras direcciones involucradas, realizaron en las principales calles del municipio una entrega de volantes donde se especifica el reglamento y al mismo tiempo invitaron a los automovilistas a respetarlo.

Dicha acción se realiza especialmente por la seguridad de todos, por lo que se invita a no estacionarse en doble fila ni en lugares prohibidos, estacionarse siempre al lado derecho y respetar la línea amarilla, no exceder límites de velocidad, no cargar ni descargar mercancía en doble fila, usar casco al viajar en motocicleta y no más de tres personas en ella, no conducir en sentido contrario, no manejar en estado de ebriedad, respetar a los policías viales, así como al peatón, estas son algunas de las reglas que el personal de transito dio a conocer.

Por su parte el presidente municipal Orlando Herrera Aviña, manifestó que la vialidad en el municipio es un tema que se ha ido trabajando constantemente a lo largo de su administración, con la promoción de campañas, así como también con la pinta de topes y espacios viales, señalética, capacitación del personal y el apoyo brindado al mismo, con uniformes, patrulla una cuatrimoto entre otros insumos que ayudan a mejorar su labor ante la población.