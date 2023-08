Propone diputado sembrar frijol en seco para no perder el ciclo

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). -El diputado local del distrito 14 J. Carmen Fernández Padilla, llamó a los agricultores sembrar en seco, pues hay pronósticos de que lleguen las lluvias y puede ser una excelente oportunidad para no perder este ciclo.

Al ser entrevistado poco antes de que el secretario de agricultura del estado Ricardo Navarrete, hiciera la entrega del programa de semilla de frijol, reconoció que ya es un poco tarde para esta semilla, pero también consideró que será de gran ayuda, pues muchos campesinos consiguieron la semilla prestada, y ahora que se entrega este programa, podrán sacar adelante sus compromisos.

Asimismo señaló que la situación del campo en este momento es muy complicada, pues esta muy cerca de ser el año 2023, muy similar al año 2011, donde fue catastrófico para el campesino y ganadero, "este año si no llegan las lluvias como se tiene pronosticado, será un desastre natural que difícilmente puedan los gobiernos estatal y municipal sacar adelante, pero lamentablemente del gobierno federal no tenemos ningún apoyo, ya no existen los programas de emergencia catastrófica, por eso se le pide a Dios -dijo- que lleguen las lluvias para que no muera el campo de Durango", agregó.

Reconoció Carmen Fernández Padilla, que, si no llueve en los próximos ocho días, estamos ya entrando a una catástrofe, a un colapso total en el tema agrícola y ganadero, así como de los mantos friáticos, si no llueve en los próximos ocho días, las plantas que nacieron se van a morir, porque ahorita con este fuerte sol, esas plantas sin agua ya se están muriendo, y eso es catastrófico.

Imagen ilustrativa / Propone diputado a sembrar frijol en seco para no perder el ciclo / Foto: archivo | Marco Rodríguez | El Sol de Durango

Reiteró el diputado su recomendación a los campesinos que no han sembrado, hoy que se les entrega la semilla, que la tiren en polvo, que la siembren como este ahorita la labor, porque si se llega a presentar un cerramiento de agua de unos ocho días, ya van andar sembrando después del 22 o 25 de agosto, ya con un altísimo riesgo.

Finalizó que de nada sirve que el gobernador Esteban Villegas Villarreal, salga y declare el estado de emergencia por sequia en la que estamos, si no existe una secretaria de gobernación federal que escuche y atienda dicha problemática, pues ya no hay programas para ayudar al campo.