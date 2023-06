Reciben ganaderos suplemento alimenticio en San Juan del Río

SAN JUAN DEL RÍO, Dgo. (OEM).- Productores ganaderos de diversas localidades del municipio San Juan del Río recibieron suplemento alimenticio, al entregarse 150 toneladas por parte del gobierno estatal, en esta temporada de sequía recurrente que afecta la región.

Te recomendamos: Entrega SAGDR suplemento alimenticio para ganado a municipios de Durango

El alcalde Manuel Gallegos Rangel informó que la entrega la encabezaron funcionarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Estado, quienes buscaron que el alimento fuera entregado equitativamente.

A diferencia de años anteriores, en que los ganaderos con mayor número de cabezas se llevaban el mayor número de costales de suplemento, ahora se buscó ser totalmente equitativo, inclusive que fueron los productores económicamente más afectados los que también tuvieron acceso a este programa, respaldado por el Gobernador Esteban Villegas Villarreal.

Personas de El Terrero, de Toledo y de las diversas localidades sanjuaneras se hicieron presentes para recibir este suplemento subsidiado, en este momento en que la temporada de estiaje pega más fuerte, dijo el presidente municipal, quien conoce del tema al ser personas que se dedica a esta actividad.

La dinámica generó inconformidad en aquellos que acostumbraban a ser más favorecidos y a la entrega acudió gente que en verdad lo necesita; un rico no pierde su tiempo de ir a esperar a recibir cinco bultos, detalló Manuel, la gente fregada tiene que ir a buscar de todas, todas, como se miró en el vado, donde se hizo la entrega.

Son tiempos difíciles para la ganadería, no solo por la temporada de sequía que se presenta, sino por las prácticas tradicionales que han venido dañando a la atierra, a los agostaderos, al sobrecargarlo con una carga animal que no corresponde y que al final, daña, no solo a la actividad, sino al sostén de la vida, que es el suelo.

Ya con tiempo habrán de buscarse implementar medidas preventivas, concientizar a los ganaderos sobre la importancia de buscar tener una actividad fuerte y vigorosa, para estar mejor preparados para estos tiempos, que sin duda seguirán e inclusive podrían ampliarse, por el llamado cambio climático, puntualizó.