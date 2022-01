Regidora Estrella Moron renuncia al PRI en Gómez Palacio

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- Argumentando que no se dan las condiciones tanto con la dirigencia estatal y municipal, la regidora Estrella Morón García renunció a la militancia priista y hoy se declara independiente, además dijo que por el momento sólo seguirá realizando sus actividades de representante popular en favor de los gomezpalatinos.

En rueda de prensa, Estrella Moron dijo, “Con mis años de militancia, ya que desde la juventud he trabajado en el Partido Revolucionario Institucional, hoy he decidido renunciar, ya que el PRI se ha alejado de su proyecto histórico”, incluso agregó que no será cómplice de quienes no ven el momento que se vive y sus actitudes de soberbia lo harán fracasar.

Arremetió al decir que la ambición desmedida y el centralismo de unos cuantos, a acotado y dejado atrás en el reconocer el trabajo, la militancia y los méritos de los priístas, parece inconcebible que la rumorología, la intriga, las prácticas, la mala política y no los resultados, la lealtad y trabajo sean la base para definir espacios y candidaturas.

Ante la renovación del gobierno estatal y municipal, veo con profunda consternación, molestia y enojo, que los dirigentes del partido se alejan de sus principios, que la unidad que antes fue la principal fortaleza se desmorone propiciado por los mismos actores políticos.

A preguntas presa comentó, “Llevo meses pidiendo audiencias, tocando puertas, pidiendo ser tomado en cuenta para trabajar, para sumar mi esfuerzo, conocimiento y experiencia y la respuesta es la misma indiferencia”.

Abundó al decir, “No encuentro ni veo la voluntad que me permitan integrarme a las actividades del partido, sólo obstáculos que rebasa en mi disciplina y ofenden mi dignidad como priísta, como militante y como una mujer orgullosamente duranguense y lagunera”.