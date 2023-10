Registra Sistema de Agua en Nuevo Ideal un 38% de usuario morosos

NUEVO IDEAL, Dgo. (OEM).- Un 38 por ciento de usuarios morosos registra el Organismo de Agua Potable y Alcantarillado de Nuevo Ideal, de un padrón estimado en seis mil usuarios y además arrastra adeudos por 13 millones de pesos heredados de la administración anterior de gobierno municipal.

Así lo informó Jesús Salas Quiñones, director del organismo descentralizado OOANI. Hace un año que llegaos a esta administración, entramos con alrededor de 42% de morosos y ahorita debe de andar en aproximadamente entre un 36 y un 38 por ciento, afirmó.

Entrevistado en la Laguna de Santiaguillo, en el marco de la celebración de las aves migratorias, el funcionario dijo que no le han podido bajar mucho debido a las concesiones que se tuvieron en el gobierno anterior. Estamos en un estimado del 36 a 38 por ciento de morosos, que son los de toda la vida y todas las administraciones; más que morosos son desidiosos, afirmó.

Se da la situación de que las personas que más tienen se tardan más en pagar, no es un tema de economía, de ser de las clases sociales, sino un no cultura del agua potable

El tema de las tomas concesionadas por gobiernos anteriores y que no las hemos podido detectar pero sabemos que están en la red y no solo en la red sino en la línea de conducción, autorizada de manera política, no registradas y no contratadas y por lo tanto ni siquiera pagadas, destacó.

La situación financiera de OOANO está en ceros, si números negros ni rojos, lo que provoca una operación muy limitada, con adeudos que se quedaron de 13 millones de pesos de la administración pasada en el DSAT, Infonavit, IMSS y con proveedores, nos dejaron bastante quebrados, puntualizó.

Entrevistado por separado la mañana de lunes 16 de octubre, el alcalde Francisco Luis Gracia Márquez lamentó el que muchos usuarios no cubran lo más elementales que tienen y es el pago del agua potable que reciben, un trabajo que el gobierno municipal a través del OOANI busca ofrecer de la mejor manera.

Adelantó que muy a su pesar, se dejará sin prestar el servicio a todos aquellos usuarios morosos que no hagan caso de pagar a liquidar sus adeudos; hay personas que deben años de servicio, lo cual es preocupante y vergonzoso, porque por lo general sin personas que tienen los recursos económicos para hacerlo.

Se actuará conforme a derecho y a la ley, por lo que es necesario que la gente tome conciencia y paguen un servicio que en verdad resulta económico, tomando en cuenta, a manera de ejemplo, lo que cuesta una botella de gaseosa o una bolsa de fritura.

No paga el servicio de agua potable solo aquellos que no quieren hacerlo, afectando no solo al organismo encargado de prestar el servicio, sino a quienes sí tienen la sensibilidad de pagar puntualmente, terminó diciendo el primer edil.